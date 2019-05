Vélez eliminó a Lanús y se medirá con Boca

Vélez Sarsfield venció anoche con relativa comodidad a Lanús, por 2 a 0 en su estadio “José Amalfitani”, en partido revancha de los octavos de final de la Copa de la Superliga Argentina de fútbol.

Los de Liniers, que ya habían triunfado en el partido de ida 2 a 1 en “La Fortaleza” de los “granates”, avanzaron así a cuartos de final y van a enfrentar en esa instancia a Boca Juniors, el domingo en su estadio y la revancha el miércoles 15 en “La Bombonera”.

Los dirigidos por Gabriel Heinze hicieron la diferencia en el primer tiempo, con los goles que anotaron Leandro Fernández (ex Independiente) y Agustín Bouzat (ex Boca Jrs.) y luego regularon el trámite, pese a que desde los 10 del complemento se quedaron con diez jugadores.

Fue por la expulsión por doble amarilla del volante Lucas Robertone, pero eso no hizo que Lanús pudiera al menos acercarse en el tanteador y así quedó al margen del certamen.