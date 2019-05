El argentino Brian Fernández, de Necaxa a Portland Timbers

El delantero argentino Brian Fernández, ex Racing y Sarmiento, pasó ayer de Necaxa, de México, a Portland Timbers, de la liga MLS de Estados Unidos, que pagó una cláusula de rescisión.

El ex Defensa y Justicia y Racing Club será compañero de los argentinos Diego Valeri, Sebastián Blanco, Lucas Melano y Tomás Conechny.

El santafesino, de 24 años, tuvo una gran temporada en Necaxa, donde marcó 16 goles en 30 partidos y fue el segundo artillero del último torneo con 12 tantos.

Ambos clubes oficializaron la transferencia, pero no divulgaron la cifra que pagó Portland Timbers por la cláusula de rescisión.