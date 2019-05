Rivadavia de Lincoln venció a Mariano Moreno y es líder

Anoche en su estadio, Rivadavia de Lincoln venció 2 a 1 a Mariano Moreno en el cierre de la quinta fecha del certamen “Apertura” de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, denominado “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

Abrió la cuenta Maximiliano Gómez en la etapa inicial, lo empató parcialmente Andrés Ganci en los albores del complemento y sobre el final, el ingresado Renato Herrera le dio el triunfo a los rivadavienses, quienes así alcanzaron a Sarmiento en el primer puesto, ambos invictos y con 13 puntos.

Los dos equipos terminaron con diez hombres, por las expulsiones de Gonzalo Montiel en el local y Gustavo Tomeo en los morenistas.

En esta fecha, quedó libre Rivadavia de Junín y los demás resultados de la fecha fueron estos:

El sábado: Ambos Mundos 0 vs. River Plate 2 (goles de Johny Aquino y Juan Ignacio Bolado).

Villa Belgrano 2 (Germán Tusso y Valentín Lobato) vs. Sarmiento 3 (Pedro Galeano, Agustín Guerra e Iñaki Esnaola).

B.A.P. 3 (Cristhian Ghío, Tomás Lobatto y Daniel Giordano) vs. Jorge Newbery 1 (Ignacio Torres).

Defensa Argentina 1 (Emanuel Monticelli) vs. Deportivo Baigorrita 2 (Leandro Lavallén y Julian Morillo).

Independiente 1 (Juan I. Ríos) vs. Origone FC 3 (Juan Aguilera, Emanuel López y Lucas Sánchez).

Las posiciones quedaron así:

Sarmiento y Rivadavia de Lincoln, 13 puntos; Villa Belgrano, 12; B.A.P. y River Plate, 9; Origone FC y Defensa Argentina, 6; Independiente, 5; Jorge Newbery y Ambos Mundos, 4; Deportivo Baigorrita, 3; Rivadavia de Junín y Mariano Moreno, un punto.