Iván Delfino: "Necesitábamos demostrar más desde lo emocional que desde lo futbolístico"

Tras el triunfo de su equipo por 1 a 0 ante Brown de Adrogué, el entrenador del Verde Iván Delfino habló con la prensa en la zona de vestuarios. Allí dijo: "Necesitábamos demostrar más desde lo emocional que desde lo futbolístico. Creo que golpeamos justo y después tuvimos el segundo tiempo para liquidarlo. Después, lógicamente, el rival en esta cancha se nos vino, principalmente tirando centros. Salvo la última jugada, creo que lo tuvimos bastante controlado”.

Añadió: “Fue un partido difícil y lo que más rescato es la capacidad que tiene el grupo de, enseguida, dar vuelta la página. Ahora hay que tratar de mejorar las cosas que hicimos mal y acomodarnos para poder seguir pasando de fase”.

En relación a una de las figuras de su equipo y del partido, Delfino señaló: "Matías Garrido es un jugador al que no le quema la pelota, entiende lo que hay que hacer. Jugó con cuatro amarillas un buen partido y no reguló nunca. Creo que en líneas generales, los jugadores estuvieron bien”.

Por último, el DT de Sarmiento, dijo: “Después de un gran esfuerzo creo que son lógicos algunos errores puntuales. Pero quiero destacar la parte emocional de los jugadores, que es lo que nosotros queríamos rescatar y lo pudimos hacer”.

"Si nosotros queremos seguir pasando de fase tenemos que seguir mejorando. Estos son los jugadores que nos trajeron hasta acá y tenemos que darles todas las armas, y que sigan como están hoy, concentrados”, puntualizó.

Para completar, indicó: “Si se hubiera inventado algo para poder cambiar lo que ya pasó sería todo más sencillo. Pero en el fútbol o en la vida, en lo que te pase te tenés que reponer. Nos dolió a todos, como a los hinchas y como a nuestros familiares. Pero si nos quedamos atados a ese lamento vamos a tener poca visibilidad para el futuro, porque si aparecen los nubarrones, aparecen las dudas”.

El DT finalizó: “Por amor propio y respeto a toda la gente que confía en nosotros tenemos que demostrar que podemos dar un poco más y es eso lo que estamos buscando”.

"No podemos bajar los brazos ahora”

También tras el triunfo, en la zona de vestuarios se escuchó la palabra del volante zurdo Nicolás Castro. Sobre la victoria, remarcó: “Tuvimos el carácter necesario, afrontando el partido con muchas ganas y actitud. Sabíamos que tenía que ser así y no nos podemos dormir. Metimos un año muy bueno y no podemos bajar los brazos ahora”.

Agregó: “Sabíamos que en las pelotas cruzadas ellos dejaban espacios. Tuvimos varias chances claras y no pudimos concretar. En el final ellos tuvieron dos claras que por suerte no entraron”.

Completó: “En el primer tiempo, las ganas y actitud fueron lo más rescatable y por eso salieron las cosas bien y pudimos sacar la ventaja. Después del golpe duro de la semana pasada sabíamos que teníamos que salir así”.

"El partido con Arsenal no se nos dio porque la pelota no quiso entrar, pero venimos haciendo las cosas bien. Es un grupo muy fuerte, unido y estamos muy juntos que es lo que nos llevó a que hoy salga todo bien", finalizó.