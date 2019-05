River le ganó a Ambos Mundos y se prende en la lucha del Apertura

River Plate de Junín le ganó ayer a Ambos Mundos por 2 a 0 en el partido que abrió la quinta fecha del Torneo Apertura de Fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa "Clínica IMEC".

Con goles de Jonhy Aquino y Tomás Abdala, el equipo de Mario Finarolli se quedó con tres puntos clave para no perderle pisada a los equipos que están arriba de las posiciones.

La quinta fecha continuará hoy con cuatro encuentros. Siempre desde las 15.30, se enfrentarán: Villa Belgrano vs. Sarmiento, Independiente de Junín vs. Origone Fútbol Club, Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita y BAP ante Jorge Newbery.

El lunes cerrarán el quinto capítulo Rivadavia de Lincoln ante Mariano Moreno. El choque será en el Estadio "El Coliseo" y comenzará a las 21.