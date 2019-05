Fernando Chiófalo: "Estamos de pie para afrontar lo que viene"

¿Qué sensaciones le dejó el partido frente a Arsenal y cuáles son las expectativas de cara a lo que se viene?

- Tengo una mezcla de sensaciones importantes. Hicimos un campeonato bárbaro, con una buena fase regular y en la final nos tocó perder. Hay veces que pasan estas cosas, donde por ahí no se tiene suerte, se te cierra el arco y perdés como nos tocó a nosotros. No siempre gana el mejor pero debo decir que Arsenal ha sido un justo campeón. De todas maneras eso ya pasó, ya nos repusimos y ahora estamos de pie para enfrentar lo que se viene. Vamos por la revancha. Creo que es importante que esta revancha sea rápida, se vienen partidos complicados pero vamos a seguir peleando por el objetivo.

- ¿Qué se puede aportar desde lo dirigencial para un plantel que quedó golpeado?

- El golpe fue para todos. Para los hinchas, para los dirigentes y, lógicamente, para los jugadores también. Después de que perdimos me tomé un tiempo, unas 24 horas para asimilar los hechos y luego me puse a disposición del técnico y los jugadores, como siempre. Tenemos que seguir luchando. En el plantel hay jugadores con mucha experiencia y seguramente ellos sabrán cómo hacer para transmitirle lo mejor a los más jóvenes y luchar para revertir la situación. Ya hemos vivido situaciones como estas. Durante estos 14 años que me ha tocado presidir el club hemos logrado triunfos y también sufrido derrotas. Ojalá que este torneo lo terminemos de la mejor manera. Vamos a dejar todo hasta el último momento. Pensábamos que el final podía ser otro, pero no se dio. Ahora estamos de pie para afrontar lo que viene.

- ¿Puede hacer un análisis del plantel? ¿De la participación que han tenido los juveniles?

- Cuando armamos el plantel la idea fue mantener la base, traer los refuerzos que el DT pidió y, después, darle la oportunidad a los jóvenes del club. Los chicos que hoy están jugando forman parte de un largo proceso que venimos desarrollando desde que comenzamos con nuestra participación en los torneos de AFA. Se han dado surgimientos interesantes, como el caso de Fermín Antonini, ahora el de su hermano Juan, José Tomino que se fue a River, Martín García, Juan Caviglia, "Checho" Quiroga, Facundo Castet. Me pone muy contento por ellos.

- Se vienen elecciones en el club… ¿sigue Fernando Chiófalo?

- Aunque no me creas, todavía no estoy pensando en eso. Íbamos a tener un encuentro con los socios este domingo (hoy) pero decidimos suspenderlo para cuando termine el torneo reducido. Sería en junio. Tenemos entendido que hay otra lista, además de la nuestra, ellos han pedido una elección y veremos lo que ocurre. Hoy por hoy, estoy enfocado en que a Sarmiento le vaya bien en el reducido y después analizaremos el resto. El socio determinará el futuro del club. Cuando los socios me eligieron, hace 14 años, el club estaba devastado. Y sería muy triste volver a eso.

- ¿Está confirmado que habrá dos listas?

- Sí, eso estaría confirmado. Una lista oficialista, que aún no sabemos cómo estaría conformada; y la otra estaría encabezada por José Molinari.

- ¿De qué depende su continuidad?

- Hay un desgaste normal, se ha trabajado mucho en el club durante este tiempo. Se han logrado cosas importantes, desde lo deportivo y también desde lo institucional. Para estar al frente de un club tan importante como Sarmiento hay que estar trabajando durante los 365 días del año. Y esto es más allá de los resultados. Cuando se pierde un partido hay que reponerse y seguir trabajando. Con el grupo que hoy estamos trabajando se ha generado una confianza enorme. Y si no sigo como presidente me gustaría que fuera alguien de este grupo.

- ¿Es imposible una lista de unidad?

- No sé si es imposible. Lo que está claro es que la confianza en el grupo es muy importante. Yo lo he dicho en varias oportunidades, con el grupo que hoy me acompaña se ha generado una confianza importante, no sé si podría trabajar de otra manera. Eso por un lado y después, en la otra lista hay gente que ha estado trabajando conmigo y que se han alejado. Si se fueron es porque pensaban distinto, entonces no sé si se puede armar algo en conjunto. Pero bueno, será cuestión de reunirse y analizar.

- En un mundo resultadista, considera que puede influir en las elecciones la cuestión deportiva. Si Sarmiento logra el ascenso o no.

- La verdad que no lo sé. Yo no estoy acostumbrado a hacer política. Trabajo para que el club siga creciendo. Hay muchos proyectos que están en marcha, como por ejemplo la inauguración del nuevo predio que está muy cerca. Lo que hemos hecho está a la vista. Creo que los hinchas, los socios, hoy están conformes con el club que tenemos. Salvo los clubes importantes, creo que hoy Sarmiento es uno de los clubes de la categoría con mayor estructura. Y yo me siento orgullo de eso. Ni hablar del hecho de haber jugado en la Primera división del fútbol argentino. Pero bueno, acá lo más importante es el club, independientemente de los nombres.