Fernando Burgos cumplirá en octubre de 2020 su tercer mandato como presidente del Club Rivadavia de Junín. En diálogo con Democracia, la máxima autoridad de la institución repasó el trabajo realizado y anticipó los proyectos que se están por implementar.



- ¿Cómo describiría la actualidad institucional?

- Hoy en día se hace muy difícil cubrir los gastos fijos, tenemos que pagar mensualmente los salarios de los trabajadores del club y también las tarifas que como todos sabemos generalmente vienen siendo abultadas. Estas son obligaciones que debemos cumplir y por suerte hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. Todos los clubes estamos atravesando por la misma realidad, es una situación crítica. Pero con mucho trabajo y esfuerzo la estamos enfrentando.

- No deja de ser una gran responsabilidad.

- Por supuesto. A medida que vamos realizando la cobranza vamos pagando. Lógicamente, algunos proveedores nos esperar pero siempre asumimos el compromiso de cumplir con todos. El principal objetivo es que el club esté en pleno funcionamiento como lo está hoy. Tanto en el campo de deportes, en el estadio, como en la sede social hay muchísimas actividades. Tenemos, aproximadamente, unos 800, 900 chicos practicando en las distintas disciplinas.



- ¿Cómo vienen los trabajos en la cancha?

- Bien, hemos hecho los trabajos de remover el piso, el disqueado y lógicamente el sembrado. Hace treinta días que se realizó el sembrado y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo. Calculamos que en junio vamos a poder estar usando la cancha. Tenemos pensado realizar algunas obras para acompañar este entreno, que sería modernizar los bancos de suplentes, algunos trabajos de pintura, y veremos hasta donde nos alcanza el presupuesto. En general, estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado. Creo que la tarea que estamos realizando en la cancha nunca se había hecho.



- Pasando a lo deportivo, ¿Qué significó para usted haber logrado el campeonato (Nocturno 2018/2019)?

- Una alegría inmensa. Sinceramente no lo esperábamos pero se dio. Me ha tocado salir campeón como jugador y ahora en el rol de presidente. Pero bueno. Eso ya pasó. Creo que nos relajamos un poco en el arranque de este Torneo Apertura pero no tengo dudas de que vamos a levantar. Estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores, ahora se han sumado chicos del club al plantel mayor y eso también es parte de lo positivo. Estamos muy conformes con los jugadores y también con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo Merlo.