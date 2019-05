Torneo Reducido: Iván Delfino ensayó con una variante para visitar a Brown de Adrogué

El plantel profesional de Sarmiento realizó ayer un extenso ensayo de fútbol en el Estadio “Eva Perón”. Allí, el director técnico Iván Delfino puso entre los titulares a Matías Garrido en lugar de Leonardo Villalba y se espera que esa sea la única variante en relación al equipo que este domingo visitará a Brown de Adrogué en el partido de ida por los cuartos de final del Torneo Reducido de la B Nacional.

El choque entre el Verde y el Tricolor comenzará a las 15 y será arbitrado por Nazareno Arasa. Entre las novedades que dejó la jornada de ayer, se generó durante el día un emotivo respaldo al jugador Nicolás Miracco quien sufrió el fallecimiento de su padre. El delantero, lógicamente dolido por la pérdida, se tomó unas horas de licencia pero desde el cuerpo técnico confirmaron que estará presente en el choque ante Brown.



De esta manera, el once titular sería con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Garrido, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Orsini y Miracco.

Hoy, el grupo de futbolistas se entrenará desde las 15, luego los jugadores compartirán una merienda para después partir rumbo a Capital Federal.

Cabe recordar que los partidos de ida del Torneo Reducido comenzarán mañana cuando desde las 16.35 jueguen Independiente Rivadavia (Mendoza) vs. Nueva Chicago con el arbitraje de Julio Barraza.

También mañana, desde las 18.35, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Platense, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Y el lunes 6 completarán desde las 21.05 (televisado al igual que los otros tres partidos) Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Almagro, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Una semana más tarde se jugarán las revanchas y en caso de igualdad de resultados (dos empates o un triunfo para cada uno con igual diferencia de goles sumando ambos cotejos), pasarán a semifinales los mejores clasificados, que fueron Sarmiento de Junín (segundo), Nueva Chicago (tercero), Almagro y Platense.

Elecciones postergadas

La Comisión Directiva del Verde informó ayer a los socios la postergación de la convocatoria a Asamblea Ordinaria Electoral dispuesta para el día domingo 5 de mayo, a las 8. La asamblea se llevará a cabo una vez finalizado el Torneo Reducido por el 2º Ascenso a Primera División (Superliga Argentina de Fútbol) de la “B” Nacional que organiza la AFA.

Vuelve el busto de “Eva Perón”

Desde el Movimiento Cultural y Popular Sarmientista informaron que el martes 7 de mayo, a las 20, en el Club Sarmiento se realizará la restitución histórica del busto de María Eva Duarte de Perón, que fue recuperado por el Movimiento Sarmientista, con la colaboración de diversas personas y entidades.

“Recordemos que el busto de Eva fue sacado de lugar en 1955 por la Revolución Libertadora y luego los dirigentes del Verde en el año 1974 instauraron uno nuevo, que también fue arrebatado por el gobierno de facto. Éste último será el que regresará al lugar en el que siempre tuvo que estar”, informaron.