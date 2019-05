Ambos Mundos y River abrirán la quinta fecha

Ambos Mundos y River Plate de Junín se enfrentarán mañana en el partido que abrirá la quinta fecha del Torneo Apertura de Fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que lleva el nombre de “Andrés ‘Pato’ Pastorino” y que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC”.

El conjunto “Tricolor” que conduce tácticamente Hugo Castro recibirá desde las 15.30 a “La Loba” de Mario Finarolli. Ambos equipos se encuentran a mitad de las posiciones y por eso irán en busca de la victoria.

La quinta fecha continuará el domingo con cuatro encuentros. Siempre desde las 15.30, se enfrentarán: Villa Belgrano vs. Sarmiento, Independiente de Junín vs. Origone Fútbol Club, Defensa Argentina vs. Deportivo Baigorrita y BAP ante Jorge Newbery.

El lunes cerrarán el quinto capítulo Rivadavia de Lincoln ante Mariano Moreno. El choque será en el Estadio “El Coliseo” y comenzará a las 21.

Partidos de inferiores

MAÑANA

A. Mundos vs. River

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Villa vs. Sarmiento

Décima: 13.30

Octava: 14.30

Sexta: 15.30

Independ. vs. Origone

Décima: 13.30

Octava: 14.30

Cuarta: 15.45

Rivadavia (L) vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Baigorrita

Décima: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

BAP vs. Newbery

Décima: 11.00

Cuarta: 12.00



DOMINGO

A. Mundos vs. River

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Villa vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Independ. vs. Origone

Predécima: 13.00

Séptima: 14.00

Rivadavia (L) vs. Moreno

Predécima: 18.30

Novena: 19.30

Séptima: 20.30

Defensa vs. Baigorrita

Novena: 14.00

BAP vs. Newbery

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45



LUNES

Rivadavia (L) vs. Moreno

Quinta: 19.30



MARTES

BAP vs. Newbery

Sexta: 15.00

Octava: 16.15