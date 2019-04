“La obligación es salir a ganar en todas las canchas”, aseguró Darío Cvitanich

El delantero de Racing Club Darío Cvitanich aseguró ayer que la obligación de su equipo es “salir a buscar el triunfo en todas las canchas”, tras haber conseguido la pasada Superliga Argentina de Fútbol de Primera División.

“Este torneo tiene la misma importancia para nosotros que la Superliga que ganamos. Es otra historia pero la obligación nuestra es salir a buscar el triunfo en todas las canchas”, declaró el atacante académico en conferencia de prensa.

“Vamos a repetir la fórmula que llevó a Racing a ser campeón: ir partido a partido. No podemos pensar más allá de lo inmediato”, agregó en referencia al encuentro del próximo sábado ante Estudiantes de La Plata, válido por la revancha de los octavos de final de la Copa de la Superliga de Primera División.

“El objetivo que cumplimos ya pasó, hay que mirar para adelante”, expresó.

Cvitanich, de 34 años, hizo mención al empate 1-1 frente a Estudiantes, por la ida de los octavos de final: “Por la manera en la que se dio el partido, el balance es positivo, pero perdimos en este tiempo un poco de ritmo de juego”, indicó.

“Me tocó asistir y es una función que no me molesta hacer, sobre todo cuando quedo más lejos del área”, continuó sobre la habilitación en el gol de Jonatan Cristaldo.

Por último, el ex futbolista de Banfield admitió sentirse “indiferente” ante la posibilidad de definir la serie copera “de local o de visitante”, a la vez que reconoció que jugar con público local le da “ventaja” al equipo conducido por el entrenador Eduardo Coudet.

“Me es indiferente definir de local o de visitante. Pero sabemos que jugar con nuestra gente nos da ventaja”, concluyó Cvitanich.

Respecto del entrenamiento matutino, desarrollado en la cancha auxiliar del Cilindro de Avellaneda, el defensor Alejandro Donatti no participó debido a la distensión en el bíceps femoral izquierdo sufrida en el choque del sábado pasado ante el ‘Pincha’.

Donatti no estará en condiciones para la revancha frente al conjunto platense y su lugar podría ser ocupado por Lucas Orban o Nery Dominguez.

Los futbolistas que fueron titulares ante el “León” llevaron a cabo trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel comenzó con una entrada en calor con tareas de movilidad y con pelota.

Luego, el técnico “Chacho” Coudet dispuso un trabajo en bloques de fútbol en espacios reducidos, con hincapié en la tenencia de la pelota.

El delantero y capitán Lisandro López (distensión en el sóleo de la pierna izquierda) hizo tareas en el gimnasio junto a Eugenio Mena (talalgia), Andrés Ríos (lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha) y el arquero Gastón Gómez.

El plantel campeón del fútbol argentino volverá a los entrenamientos hoy desde las 10 en el predio Tita Mattiussi, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.

Racing Club recibirá a Estudiantes de La Plata el próximo sábado desde las 20 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Diego Abal, en un encuentro válido por la revancha de los octavos de final de la Copa de la Superliga.