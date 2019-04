Boca arranca su participación con Godoy Cruz, en Mendoza

Boca Juniors debutará en la Copa de la Superliga esta noche, ante Godoy Cruz, en Mendoza, en un partido válido por los octavos de final que asumirá sin todo su potencial, debido a que le dará prioridad a la final de la Supercopa Argentina que animará con Rosario Central el jueves 2 de mayo.

El equipo xeneize se presentará en el estadio “Malvinas Argentinas” a partir de la hora 20, en un encuentro que será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Boca, dirigido por Gustavo Alfaro, ingresó al nuevo torneo doméstico directamente en los octavos de final por haber sido uno de los seis primeros de la Superliga que ganó Racing, mientras que el "Tomba" ya sorteó una fase cuando eliminó a Patronato de Entre Ríos.

El partido revancha será el domingo 5 de mayo en "La Bombonera" y el ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre Lanús y Vélez Sarsfield.

Los auriazules debutarán en el certamen sin algunas de sus figuras, como Iván Marcone, Darío Benedetto o Julio Buffarini, tampoco estará Carlos Tevez, quien sigue recuperándose de su entorsis en la rodilla derecha y empezaría a entrenarse en forma normal el lunes.

Esos cuatro futbolistas serán preservados para el encuentro ante Central, la Supercopa Argentina, a jugarse el jueves próximo, también en Mendoza.

Se podrá ver en acción a juveniles como Marcelo Waigandt, Agustín Almendra, Agustín Obando, y algunos que buscan mostrarse para ganar terreno en la consideración del DT como el paraguayo Junior Alonso, el colombiano Frank Fabra y el cordobés Cristian Pavón, quien perdió el puesto con Sebastián Villa.

En tanto, la gran figura de Boca en lo que va del año, Mauro Zárate, estará en Mendoza aunque Alfaro no anunció si será titular o bien aguardará su oportunidad en el banco de suplentes, en ese caso jugaría de entrada el cordobés Emanuel "Bebelo" Reynoso, e idéntica es la situación del uruguayo Nahitan Nández, quien irá de entrada o bien le dejará su lugar al colombiano Jorman Campuzano, recuperado de una lesión.

Su rival, Godoy Cruz, opondrá una formación muy parecida a la que presentó en el triunfo por 2-0 ante Sporting Cristal, el martes pasado y por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El único cambio será el regreso del mediocampista Ángel González, quien no jugó ante los peruanos porque estaba suspendido, e ingresará por Valentín Burgoa.

El resto no sufriría modificaciones, es decir que seguirá afuera del equipo el goleador Sebastián "Morro" García, lesionado.

Las probables formaciones serían éstas:

GODOY CRUZ: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Ángel González, Juan Andrada, Miguel Merentiel y Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Juan Martín Lucero. D.T.: Lucas Bernardi.

BOCA JRS.: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Nahitan Nández o Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate o Emanuel Reynoso; Cristian Pavón y Ramón Ábila. D.T.: Gustavo Alfaro.