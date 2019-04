Vélez sacó ventaja en el partido de ida ante Lanús

Lanús perdió ayer de local 2-1 ante Vélez en partido de ida de la Copa de la Superliga y quedó mejor parado de cara a la revancha que se disputará el lunes 6 en el marco de la llave que ambos animan por octavos de final de la nueva competencia.

El equipo dirigido por Gabriel Heinze, que fue expulsado junto a su colega Luis Zubeldía, ganó con los tantos convertidos por Gastón Giménez y Thiago Almada, mientras que el ‘Granate’ había establecido la paridad transitoria, a través de una anotación del juvenil Pedro De la Vega.

El experimentado atacante José Sand desperdició un penal, cuando el encuentro estaba 1-1, en la segunda mitad.

En la primera etapa, el equipo local presionó a Vélez para ahogarlo y que no tenga salidas. Con los desbordes de Leonel Di Plácido, el equipo de Zubeldía encontró espacios en el ataque por la derecha.

Lanús pudo haber abierto el marcador a los 7m., cuando un córner ejecutado por Nicolás Pasquini fue cabeceado por Facundo Quignón y el balón pegó en el travesaño.

Pero, poco a poco, el equipo de Liniers empezó a equilibrar el desarrollo, hacerse del balón y a controlar el mediocampo, lo que le permitió llegar con peligro al área rival.

Así fue como a los 21m., un tiro libre de Brian Cufré que rebotó en el palo derecho del arco defendido por Matías Ibáñez, le fue a Gastón Giménez, quien definió arriba y al medio del arco local.

Sobre el final del primer tiempo (45 minutos), Marcelino Moreno desbordó por izquierda y le pasó la pelota a Pedro De La Vega en el centro del área, que alcanzó a cabecear y marcar el empate para el equipo “granate”.

Las emociones del segundo tiempo

En la segunda etapa el encuentro se hizo más de ida y vuelta, con llegadas de ambos planteles, pero a los 12m los equipos se quedaron con diez hombres, respectivamente, por las expulsiones de Rolando García Guerreño, en el local, y Lautaro Giannetti, en el visitante.

A los 24m. hubo un penal de De La Fuente a Acosta que ejecutó Sand desviado, situación que frustró al equipo local que casi de inmediato recibió una estocada decisiva. A los 27m., el juvenil Almada convirtió el segundo para el equipo velezano.

El partido revancha se jugará el lunes 6 de mayo a las 21.10 en el estadio José Amalfitani.

El ganador de la llave entre Lanús y Vélez jugará en cuartos de final ante el vencedor de la serie entre Boca Juniors y Godoy Cruz de Mendoza.

“No acepto la falta de respeto”, dijo Heinze tras su expulsión

El entrenador de Vélez Sársfield, Gabriel Heinze afirmó ayer que no acepta “la falta de respeto”, al manifestarse sobre su expulsión junto con la de su colega Luis Zubeldía, en el partido que el “Fortín” le ganó 2-1 a Lanús por la Copa de la Superliga.

“El árbitro sabe lo que pasó, somos dos entrenadores con temperamento fuerte, no acepto la falta de respeto, defendí a mi jugador (Leandro Fernández). Ya está tenemos que tranquilizarnos”, admitió el “Gringo” una vez concluido el cotejo.

También el técnico velezano recordó otra pelea con el mismo entrenador, cuando Zubeldía conducía a la entidad de Avellaneda y el entrerriano todavía vestía la camiseta de Newell’s.

“Había pasado lo mismo y hoy caí otra vez. Esto es lo que no me perdono”, expresó en tono de reproche ante su actitud.

Por último, sobre la victoria de su equipo, Heinze destacó: “Me gustó el carácter y cómo interpretamos el partido”, cerró.