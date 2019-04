El juninense José Galeano va a exponer en el Congreso Mundial 2019 de Ginebra, Suiza

El joven y destacado kinesiólogo y profesor de educación física juninense, José Galeano, va a viajar el 2 de mayo a Europa, para exponer en Suiza (tras pasar por Barcelona), en el Congreso 2019 de la especialidad, sobre el tema “Efectos de la radiofrecuencia en lesiones musculares en adultos futbolistas, entre 18 y 50 años de edad”.

Galeano, matrícula 7357, ex kinesiólogo de los planteles de Nueva Chicago y de Deportivo Español, está actualmente desarrollando la profesión en Apex, en nuestra ciudad, destacándose que es además profesor de Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), en la materia Medicina del Deporte, además de desempeñarse como kinesiólogo de la Selección de Junín de Futbol categoría Sub-15.

El Trabajo que expondrá Galeano fue aprobado por la Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT) para exponerlo en el Congreso Mundial a desarrollarse el 10,11,12,13 de mayo en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Galeano, entrevistado por “Democracia”, señaló inicialmente:

“El artículo científico que expondrá nació de mi trabajo final de investigación en la Facultad Fundación H. Barceló que llevamos a cabo con mi tutor y colega, Dr. Christian Villa, y mi tutor de cátedra, Oscar Ronzio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes viajan conmigo para la exposición del trabajo científico”.

Ampliando conceptos, José destacó:

“El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la Tecaterapia sobre lesiones musculares y su relación con la sintomatología del dolor percibido por el paciente. La Tecaterapia es un equipo de fisioterapia que produce un aumento de la temperatura de los tejidos, acelerando el movimiento y fricción de las moléculas que componen los mismos. Para contrarrestar el aumento de la temperatura, los tejidos generan una vasodilatación produciendo un aumento de la circulación sanguínea y linfática dando como resultado una facilitación de la evacuación del derrame hemático y del edema generado en la zona de lesión”.

Además, el profesional juninense brindó detalles del trabajo de campo realizado, enumerando:

“Al momento de iniciar con el trabajo de campo, se trabajó con futbolistas adultos amateurs y con profesionales del Club Deportivo Español, Club que milita en la Primera ´B´ Metropolitana del Fútbol Argentino. Se tuvieron en cuenta aquellos futbolistas donde la Imagen ecográfica constataba la lesión muscular entre 3 a 5 días de evolución. Luego, evaluamos la sintomatología del dolor con una escala subjetiva del dolor (EVA), se aplicó tecaterapia y finalizamos con una nueva imagen ecográfica para comparar la imagen pre y post aplicación y ver si hubo respuesta en la zona de lesión.

En conclusión, la aplicación de Radiofrecuencia fue efectiva, generando una disminución del dolor al finalizar el tratamiento y las imágenes ecográficas tuvieron un aumento en las escalas de grises (color de la Imagen) dando a entender que hubo una reabsorción hemática (hematoma en la zona de lesión) debido al aumento de circulación sanguínea y perfusión tisular con el aumento de la afluencia local de células en los procesos de reparación, pudiendo así acelerar los tiempos de recuperación.

Para finalizar, la Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT) nos dio la oportunidad de exponer el estudio científico en el Congreso Mundial llevará a cabo del 10 al 13 de mayo en Ginebra, Suiza”.

“Reconocimiento a nivel mundial”

Sobre cómo se prepara para el viaje y para la experiencia que vivirá en Europa, José Galeano, manifestó a nuestro medio:

“Va a ser una experiencia muy linda desde lo personal, ya que con mi colega, Christian Villa, estuvimos trabajando durante un año para poder llevar a cabo este trabajo de investigación y al regreso, seguiremos trabajando en él, para poder ampliar la muestra de casos. Es muy importante para nosotros que la investigación haya sido aprobada por la WCPT, ya que tiene un reconocimiento a nivel mundial y eso nos lleva a relacionarnos con gente muy reconocida en el área profesional.

Nos informaron a través de una carta formal por mail, comunicándonos que el trabajo estaba aprobado para ser expuesto en el 13 de mayo en el Congreso 2019. Esto fue en noviembre, cuando Christian (Villa) me llamó pidiéndome que arme las valijas (risas). Estamos en un momento complicado en el país pero bueno, son oportunidades que no se deben dejar pasar en la vida, porque te toca hoy y no sabés cuando volverá a pasar”.

Agradecimientos

A la hora de los agradecimientos, José Galeano dijo:

“Quiero agradecerle a mi tutor, Chistian Villa, quien me dio las herramientas para que juntos logremos el objetivo de esta hermosa experiencia, ya que él es investigador y fue quien dio la iniciativa. A mi familia, porque me bancaron en mis dos carreras e hicieron un esfuerzo muy grande para que termine mis objetivos, y este logro va dedicado a ellos.

A Vip Electromedicina, la marca del equipo de radiofrecuencia con el cual realizamos el trabajo y justamente recibimos un llamado para felicitarnos y abrirnos las puertas para nuevas investigaciones.

También agradezco a Martín Di Prinzio; a Karina Pieralisi, quienes me bancaron en todo momento de la carrera; a Mauro Ilaqua, del gimnasio Apex´ y a mis amigos quienes me apoyaron y siempre estuvieron en cada momento de mi etapa académica”, cerró José Galeano.