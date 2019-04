Delfino: “Es un solo partido, no hay mañana”

Iván Delfino y Sergio Rondina, entrenadores de Sarmiento de Junín y de Arsenal de Sarandí, respectivamente, son amigos desde hace años y se enfrentaron varias veces en su época de jugadores, cosa que repiten también desde sus actuales profesiones, técnicos de los dos elencos que van a definir el primer ascenso a la Superliga.

Ayer, en el programa “Sportia” de la señal de cable de TyCSports, con varias chicanas por medio, ambos entrenadores palpitaron la definición por el ascenso directo a la Primera División.

Luego de que ambos elencos finalizaran al tope de la tabla de posiciones de la Primera “B” Nacional, deberán jugar mañana el desempate para determinar quién se sumará a la Superliga y quién enfrentará a Brown de Adrogué (el perdedor de la super final) en los cuartos del final del reducido por el segundo ascenso, a partir del primer fin de semana de mayo.

Para el cotejo que se iniciará mañana a la hora 15 en el estadio “Florencio Sola” de Banfield, transmitido en directo precisamente por TyC Sports (si hay empate en los 90 minutos, se jugará un alargue en dos tiempos de 15 y si persiste la paridad el ascenso se determinará con disparos desde el punto del penal), el coach sarmientista dijo inicialmente: “Los medios de prensa nos cruzaron más veces en dos días que en tres años de trabajo. Nos conocemos hace tiempo, el ´Huevo´ (Rondina) pegaba mucho cuando jugaba”, chicaneó desde Junín, a lo que Rondina –desde Sarandí-, replicó, entre risas: "Iván la paraba con el pecho y salía tirando caños desde el fondo”.

Delfino: ”Debemos poner las cosas buenas en cancha”

Seguidamente, Delfino apuntó: “Nosotros estamos diagramando desde lo táctico el partido y por eso, al tener que verlo desde el costado, al no poder entrar a la cancha, somos los que más ansiosos estamos. En este torneo, se hicieron cosas buenas y debemos ponerlas en cancha el domingo, siempre atentos a lo que propone Arsenal, con concentración y personalidad para jugarlo. Las chances son 50 y 50”.

Luego, el santafesino que dirige al C.A.S. no dudó en afirmar que “Tenemos identificado al rival, con sus virtudes y defectos. Es un solo partido, no hay mañana y hay que hacer bien las cosas para ganar el partido, que te dejará con el objetivo cumplido. Llegamos a esta instancia, que buscamos desde los dos lados, así que es difícil abstraerse del clima”.

Rondina expresó: “Todo el periodismo se ocupa de la final. Yo atiendo a todos, en la semana vinieron 20 chicos de una Escuela de Periodismo y los atendí, así que estamos siempre presentes a este partido, porque todos te llaman”, tras lo cual señaló: “Debemos potenciar lo bueno que tenemos, corregir defectos, porque si no, nos puede costar caro, porque Sarmiento es un equipo sólido y lo llevó a hacer esta gran campaña”, dijo el “Huevo”.

Durante el cruce televisivo, Delfino consideró que “Si se termina bien, la euforia te lleva a otra cosa, pero luego del partido, si no ganás, no habrá muchos de qué hablar y preparar al equipo para encarar por la otra puerta. Pensamos en ganar el domingo y no pensamos más allá, no estamos preocupados por lo que viene, sino que estamos totalmente ocupados por el partido del domingo”.

Rondina: “Sarmiento buscó el ascenso”

También durante la nota por TV, Rondina reconoció que tras el descenso de Arsenal, “buscamos mantener la estructura de primera, con muchos menos ingresos. Nos sentamos para armar el equipo con ´Julito´ (Grondona), y dijimos ´Podemos gastar esto´, así que diagramamos el presupuesto y nos pusimos en campaña para armarlo".

Añadió: "Sarmiento, con la base del año pasado y con Iván (Delfino), buscó esto, el ascenso. Nosotros fuimos empezando a soñar en las fechas finales y llegamos al final del torneo con esta instancia por jugar. Lo de Iván es muy meritorio, porque varios equipos se armaron para esto y llegaron ellos por méritos propios y nosotros, que lo hicimos con un buen vestuario, jugadores con buen pie y que parece que hace que juegan juntos toda la vida. No queríamos que nos pase como a Olimpo, como sufrió Chacarita, que se salva por el gran promedio que tenía, y con Temperley, que se armó bien y no pudo clasificar siquiera entre los nueve. Para nosotros, esto es un sueño del que no queremos despertarnos y esperamos que se corone el domingo”.

Tras las “chanzas” por el corte de luz en el partido que ganó Sarmiento (empezó por la noche y terminó al otro día, ganando el “verde” 2 a 0), Delfino “cargó” a Rondina diciéndole: “Nosotros vamos a viajar 260 kilómetros y vos vas a jugar en el patio de tu casa, ´Huevo´”, reconociendo luego ambos que el encuentro definitivo se disputará en una cancha de primera y había que jugarlo ahí, en Banfield.

“Vos estás acostumbrado a viajar cada 15 días”, le dijo el entrenador de Arsenal a su colega, respondiendo Delfino que “es una buena elección jugarlo en Banfield”, en tanto que destacaron que “La terna arbitral (con el juez Néstor Pitana y los líneas Hernán Maidana –de la vecina ciudad de General Pinto- y Juan Pablo Belatti) va a jerarquizar mucho más la definición. Lamentablemente, uno de los dos va a terminar herido, pero esto no nos va a quitar el cariño y el aprecio que nos tenemos”, cerró el entrenador de Sarmiento de Junín, en el cruce televisivo con su amigo y mañana rival del “a todo o nada”, Sergio “Huevo” Rondina.