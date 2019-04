La tercera fecha del torneo de fútbol Senior se inicia mañana

Mañana sábado se pondrá en marcha la tercera fecha del campeonato de fútbol Senior “Omar y Juan Frías”, que es organizado por la dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste.

En la jornada sabatina habrán de disputarse tres encuentros, en el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” del Club Atlético Mariano Moreno, con inicio previsto a las 13.15.

A esa hora habrán de medirse Rivadavia de Junín y Defensa Argentina, mientras que desde 14.30, Singlar de Ascensión será rival de Jorge Newbery de Junín, y cerrarán la triple jornada el anfitrión, Mariano Moreno, ante B.A.P.

Habrá mañana otros tres cotejos en cancha de Origone de Agustín Roca, comenzando con el match que a las 13.15 librarán Sarmiento y Ambos Mundos; a continuación dirimirán el local, Origone FC con Ciclista, y desde las 15.45 se enfrentarán Deportivo Baigorrita ante Independiente.

El séptimo y último encuentro de la fecha será animado por los elencos de Villa Belgrano y River Plate, el lunes a las 21.30 en el estadio “El bosque” del barrio Belgrano.

Recordemos que los resultados de la segunda fecha fueron estos:

Defensa Argentina 2 vs. Ambos Mundos 0; Origone F.C. 3 vs. Mariano Moreno 1; Deportivo Baigorrita 1 vs. Rivadavia (J) 3; River Plate 1 vs. Ciclista 0; Sarmiento 3 vs. Jorge Newbery 1; Singlar de Ascensión 3 vs. Independiente 1; y B.A.P. 2 vs. Villa Belgrano 2.



El programa de encuentros

En definitiva, la programación de la tercera fecha será la siguiente:



Mañana sábado:

En cancha de Origone:

A las 13.15: Sarmiento vs. Ambos Mundos.

Desde las 14.30: Ciclista vs. Origone F.C.

15.45: Deportivo Baigorrita vs. Independiente.

En Mariano Moreno:

13.15: Defensa Argentina vs. Rivadavia (J).

14.30: Singlar (A) vs. Jorge Newbery.

15.45: Mariano Moreno vs. B.A.P.

El lunes en cancha del C.A.V.B.:

21.30: Villa Belgrano vs. River Plate.