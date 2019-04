River Plate visita a Palestino

River Plate visita hoy a Palestino, de Chile, con el objetivo de sumar un triunfo ante un duro rival, que le igualó en el Monumental, y así asegurarse la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, en un cotejo por el Grupo A.

El compromiso tendrá lugar desde las 19.15 de Argentina en el Estadio San Carlos de Apoquindo, que pertenece a Universidad Católica, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, quien nunca dirigió un cotejo protagonizado por River.

Por el mismo grupo, pero a las 21.30, jugarán en el estadio Nacional de la capital peruana Alianza Lima de Perú ante Internacional de Brasil.

Con cuatro fechas jugadas, Internacional de Brasil ya está clasificado con 10 unidades, seguido por River con seis, Palestino con cuatro y Alianza Lima, ya eliminado, cierra con un punto.

River, actual rey de América, va por todo a Santiago de Chile porque si logra un victoria se asegura el pase a octavos y si Internacional no supera a Alianza (que se juega el pase a la Sudamericana siendo tercero) podría aspirar a vencer a los brasileños en la última fecha como local y ser primero en el grupo,

El partido en la ida, el cero a cero registrado en Nuñez el 13 de marzo pasado fue una muestra de lo duro que le va a resultar el viaje a Chile al equipo de Marcelo Gallardo.

Ante un Monumental vacío (el "Millonario" comenzó a cumplir con la sanción impuesta por la Conmebol) River durante varios tramos del desarollo "sufrió" el partido.

Palestino manejó el balón liderado por el ex Banfield Agustín Farías en la zona media y el delantero Lucas Passerini (ex Sarmiento) preocupando a la última línea local y convirtiendo a Franco Armani en figura.

River se revitalizó en esta copa con el muy buen empate logrado en Porto Alegre ante Internacional 2 a 2, luego de estar en desventaja por 2 a 0 a los 30 minutos, y logró una convincente victoria ante Alianza en Buenos Aires, por el resultado y el nivel de juego, similar al que le dio el título el año pasado, por 3 a 0.

Palestino también demostró que es un rival complicado para cualquiera al caer en Brasil por 3 a 2 ante Internacional y sabe que de ganar la clasificación estaría un punto sobre River, definiendo en Lima ante Alianza en la fecha final, el próximo 7 de mayo.

Palestino en el certamen chileno está séptimo a 11 puntos del líder Universidad Católica, mientras que River debutará el domingo en la Copa de la Superliga visitando a Aldosivi de Mar del Plata.

Probables formaciones

Palestino: Ignacio González; Guillermo Soto, Enzo Guerrero, Alejandro González y Brayan Vejar; Diego Rosende, Agustín Farías, Julián Fernández y Luis Jiménez; Cesar Cortez y Lucas Passerini. DT: Ivo Bassay.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Bruno Zucculini y Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Matías Suárez y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.