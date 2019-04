Rafael Di Zeo fue deportado de Colombia: "Saltó una alerta roja como si fuera un terrorista"

Luego de ser deportado de Colombia junto a otros seis barras de Boca que lo acompañaban, Rafael Di Zeo llegó a la Argentina y estalló contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Se tiene que tiene que dedicar a la seguridad en el país y no afuera, está haciendo payasadas. Se ríen de nosotros", dijo ante la prensa.

"La justicia me autorizó a viajar. Llegué allá y saltó una alerta roja diciendo que no podía entrar al país. ¿Por qué? Por un derecho de admisión. ¿Cómo por un derecho de admisión, que es una contravención, va a haber una alerta roja que es para un terrorista. Estamos todos locos", se quejó el barra brava.

"La única realidad es la verdad y la verdad es que yo no incumplo nada, cumplo con todas las medidas judiciales. Como yo cumplo con las medidas judiciales, las cosas tienen que ser claras. No pueden violar las garantías constitucionales cuando yo cumplo con la ley", insistió el barrabrava, que remarcó que está a derecho ya que no tiene nada que ocultar.

Al ser consultado sobre por qué salía encapuchado del aeropuerto, Di Zeo contestó: "Estoy así porque si no la gente me pide fotos y no quiero".

Di Zeo tiene prohibido el ingreso a los estadios de fútbol. Así lo ordenó el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.