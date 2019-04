Huracán se juega la chance de seguir en la Libertadores

Huracán, golpeado por la eliminación en la Copa Superliga ante San Lorenzo, se jugará hoy la posibilidad de continuar en la Copa Libertadores de América cuando reciba a Emelec, de Ecuador, por la quinta fecha del grupo B.

El partido se disputará desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje del paraguayo Arnaldo Samaniego y transmisión de Fox Sports 2.

Más temprano, a las 17 y por el mismo canal, Cruzeiro, de Brasil, líder con puntaje ideal, visitará a Deportivo Lara, de Venezuela, su escolta con cinco unidades, en un partido clave para las aspiraciones del "Globo".

El equipo dirigido por Antonio Mohamed está último en el grupo con un punto y para clasificar a los octavos de final necesita que Lara no le gane a Cruzeiro en el estadio Metropolitano y después superar a Emelec y al equipo venezolano en Parque de los Patricios, en la última fecha.

Si Cruzeiro le gana a Lara y Huracán empata con Emelec, el "globo" todavía tiene mínimas posibilidades de meterse entre los dieciséis mejores de Sudamérica.

En la última jornada, programada para el miércoles 8 de mayo, el "quemero" precisa una nueva victoria de Cruzeiro ante los ecuatorianos en Belo Horizonte y golear a los venezolanos en casa para superarlo en la diferencia de gol que actualmente es de (-6) contra (-1).

En caso de una derrota, Huracán se despedirá de todo, incluso de alcanzar el tercer puesto que brinda la posibilidad de continuar en la segunda fase de la actual Copa Sudamericana.



El resultado de hoy también podrá definir el futuro del "Turco" Mohamed en el club de Parque Patricios, ya que uno de los objetivos que se planteó al asumir en reemplazo de Gustavo Alfaro era pasar de ronda en el máximo torneo continental.

Las otras metas no fueron alcanzadas ya que en la Superliga el "Globo" cayó del cuarto al décimo puesto y clasificó a la Copa Sudamericana 2020 por la ventana ya que Tigre, el dueño de la última plaza, se fue al descenso y no podrá disputarla.

En la reciente Copa Superliga, Huracán también se despidió rápido ya que fue eliminado en la serie clásica ante San Lorenzo por penales tras empatar sin goles tanto en la ida como visitante como en la vuelta en el "Palacio" Ducó, con el agravante de que falló un penal a poco del final.

Los números del cuarto ciclo del "Turco" Mohamed en el club de sus amores tampoco ayudan ya que de 17 partidos, ganó apenas dos, empató seis y perdió los nueve restantes. Además, marcó solo 10 goles y recibió 23.

La formación para este encuentro trascendental tampoco está definida ya que tras el partido del viernes ante el "Ciclón", Mohamed no realizó una práctica de fútbol formal y hay dudas en todas las líneas.

El arquero seguiría siendo el ex Sarmiento, Fernando Pellegrino, quien parece haberle ganado el puesto al experimentado paraguayo Antony Silva, y en la zaga central podría reaparecer el capitán Federico Mancinelli, ya recuperado de una lesión muscular.

En el mediocampo ya están en condiciones de reaparecer Israel Damonte e Iván Rossi, el habitual doble cinco titular, pero en los últimos dos partidos el cuerpo técnico apostó por Juan Sills y Walter Pérez.

En la ofensiva, jugaría Andrés Chávez como referencia de área, en tanto que el colombiano Andrés Roa, Norberto Briasco y Lucas Gamba serían sus acompañantes.

La única baja confirmada es la de Carlos Auzqui, quien llegó al límite de tarjetas amarillas.

Emelec, un rival que llega golpeado

Emelec, por su parte, también llega golpeado y con entrenador interino ya que Bolívar Vera reemplazó en el cargo al argentino Mariano Soso.

El nuevo cuerpo técnico debutó el pasado sábado con una derrota ante Liga de Quito por 2-1, como visitante, por el torneo local que tiene al equipo "eléctrico" en el décimo lugar a diez puntos de la punta.

Posibles formaciones

Huracán: Fernando Pellegrino; Carlos Araujo o Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Omar Alderete o Federico Mancinelli y Pablo Álvarez; Juan Sills o Israel Damonte y Walter Pérez o Iván Rossi; Lucas Gamba, Andrés Roa, Norberto Briasco o Lucas Gamba; Andrés Chávez. DT: Antonio Mohamed.

Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jordan Jaime, Leandro Vega y Gorman Estacio; Wilmer Godoy, Nicolás Queiroz, Joel López y Bryan Cabezas; Billy Arcey y Bryan Angulo. DT: Bolívar Vera.