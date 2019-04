Diego lamentó la muerte de Toresani

Diego Maradona despidió ayer al fallecido ex futbolista Julio César Toresani, con quien protagonizó un entrevero histórico para el fútbol argentino, al expresar la paradoja que en el pasado lo quiso "pelear" y hoy llora la noticia de su muerte.

"Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, fuimos grandes compañeros (en Boca)", recordó Diego en su cuenta de Instagram.

El astro lamentó haber llegado "tarde" para ayudarlo, reveló que pensó en él para llevarlo a México como ayudante en el club Dorados, donde dirige, y admitió que no pensó que "fuese todo tan grave" en el momento personal que atravesaba.

Toresani, de 51 años, fue encontrado muerto ayer por la policía en las instalaciones de la Liga Santafesina de Fútbol, en las que se alojaba desde hacía unas semanas.

"¿Por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación?", se preguntó Diego. "No creo que el caso de Toresani sea el único -continuó-. Por otra parte, hay gente que conocía al 'Huevo' mejor que yo y no hizo nada".

"Lo lamento en el alma, mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre", concluyó Maradona.