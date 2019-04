Néstor Pitana dirigirá la gran final por el ascenso entre Sarmiento y Arsenal

Ayer fue otro día de novedades importantes para la definición del Campeonato de la B Nacional que tiene a Sarmiento como uno de los principales protagonistas.

En horas de la tarde, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que la gran final por el ascenso directo entre el Verde y Arsenal (ambos finalizaron con 46 puntos) se jugará desde las 15 horas en el Estadio "Florencio Sola" de Banfield.

También la AFA informó que el árbitro del encuentro será Néstor Pitana, quien estará acompañado por Hernán Maidana, como primer asistente y Juan Pablo Belatti como segundo; terna que dirigió la última final de la Copa del Mundo en Rusia.

Sin dudas que el partido ya comenzó a generar muchísima expectativa ya que el resultado determinará al primer equipo de la B Nacional que ascienda a la Superliga, mientras que el perdedor jugará el reducido por el segundo ascenso.

En caso de igualar en los 90 minutos, el choque entre Sarmiento y los de Sarandí tendrá 30 minutos de alargue y de persistir la igualdad la definición será en los penales.

Como la final contará con la presencia de ambas hinchadas, en las próximas horas desde la dirigencia del Verde informaran los días y horarios para adquirir las entradas.

Desde lo futbolístico, tras la gran victoria del domingo, por 3 a 1 frente a Brown de Madryn en el "Eva Perón", el plantel del Verde retomará hoy los entrenamientos y de no haber lesionados el DT Iván Delfino podría repetir el mismo equipo. Es decir: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini serían los once guerreros que irán por la gloria.

El que gana asciende y el que pierde jugará el Torneo Octogonal

El que resulte perdedor del desempate del próximo domingo tendrá una chance más en el torneo reducido, que se jugará entre los equipos que resultaron ubicados entre el segundo y noveno puesto de la tabla final de posiciones.

El torneo reducido por el segundo ascenso a la Superliga lo jugarán: Sarmiento o Arsenal; Nueva Chicago, Almagro, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza y Brown de Adrogué.

Los cruces entre los clasificados al reducido serán los siguientes:

-Sarmiento o Arsenal-Brown de Adrogué

-Nueva Chicago-Independiente Rivadavia de Mendoza

-Almagro-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

-Platense-Central Córdoba de Santiago del Estero

Según el reglamento, las instancias de cuartos de finales se disputarán a doble partido, local y visitante. En el segundo partido, será local el equipo mejor ubicado en la tabla final de posiciones 2018/2019.

Para la definición, regirá la llamada "ventaja deportiva": si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo mejor ubicado en la tabla final pasará a la instancia siguiente.

Las semifinales se disputarán a doble partido, local y visitante, y local en el segundo encuentro será el equipo mejor ubicado en la tabla final.

También en semifinales, si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo mejor ubicado en la tabla pasará a la instancia siguiente.

La final se disputará a doble partido, local y visitante, y será local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de Posiciones. En caso de empate al término del segundo partido, el segundo ascenso a la Primera División se definirá con la ejecución de tiros desde el punto penal.

Chicago pierde al "Pitu" González

El volante ofensivo Arnaldo "Pitu" González, referente futbolístico de Nueva Chicago, tiene rotura de ligamentos cruzados y no estará disponible en el equipo de Mataderos en el Reducido por el segundo ascenso de la Primera B Nacional de fútbol.

El ex jugador de Quilmes, Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná tiene comprometidos los “ligamentos de la rodilla derecha”, razón por la cual deberá permanecer inactivo durante un mínimo de seis meses.

El mediocampista, de 29 años, debió abandonar en la tarde del domingo la cancha en el marco del cotejo que la entidad "verdinegra" perdió 1-2 con Brown de Adrogué, por la última fecha del torneo de la B Nacional. Fue sustituido por Juan Ignacio Sánchez Sotelo.

González, obviamente, será baja en el conjunto del DT Walter Perazzo, en los encuentros del Reducido por el segundo ascenso.

Maximiliano Fornari descendió dos veces en una temporada

El ex Sarmiento, Maximiliano Fornari jugó una parte de la temporada en Olimpo y la restante en Los Andes. Ahora ambos quedaron condenados a jugar en la tercera división del fútbol argentino.

Las vueltas del fútbol son indescifrables y las casualidades sorprenden a más de uno. Esta vez fue en la B Nacional: en esta temporada 2018/2019, Maximiliano Fornari formó parte de las campañas de Olimpo y Los Andes, equipos recientemente condenados a jugar en la tercera división del fútbol argentino.

Esta movida temporada empezó con los colores aurinegros para el ex Sarmiento: sólo jugó ante Brown en la derrota por 3-0. Después no volvió a sumar minutos, fue relegado de la Primera por cortocircuitos con el plantel y terminó jugando para el equipo de la Liga del Sur. En noviembre rescindió su contrato y partió al conjunto del Sur del Gran Buenos Aires.

Los Andes decidió adquirirlo luego de que les abriera un cupo por la lesión de Rodrigo Bogado. En el Milrayitas agarró más rodaje y tuvo ocho presencias y marcó dos tantos (vs. Platense y Gimnasia de Mendoza). Su actuación fue de más a menos y no fue suficiente para salvar al conjunto bonaerense de la B Metropolitana.

Frente a este panorama, Los Andes deberá afrontar la próxima temporada en la B Metropolitana mientras que Olimpo tendrá que hacer lo suyo en el Torneo Federal A. Cuadro complicado para ambos elencos que tendrán que reformar sus líneas para reconstruir lo que algún día fueron.