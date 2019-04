Independiente fue eliminado por Argentinos

Sin poder romper el orden ni la presión que le ejerció su rival, Independiente no pudo vencer anoche en su estadio “Libertadores de América” a Argentinos Juniors y con el empate final 1 a 1, los de La Paternal clasificaron a la siguiente instancia.

Así, los dirigidos por Ariel Holan quedaron eliminados de la primera Copa de la Superliga, ya que en el encuentro de ida, los orientados por Diego Dabove habían ganado en su estadio “Diego Armando Maradona” por 3 a 2.

En el primer período, el "Rojo" no supo vulnerar a un adversario que, sin meterse atrás, le cortó todos los circuitos de juego para conseguir un resultado que le convenía, tras el triunfo en su cancha de La Paternal.

En el segundo tiempo, a los 4 minutos, Independiente pareció encaminar el partido con el gol que anotó (cuarto consecutivo) el ex Boca, hablo Pérez, pero el “baldazo de agua fría” llegó sobre la media hora, con el empate que marcó Damián Battallini y que iba a terminar sentenciando la serie.

Sobre el final del encuentro, el arquero Lucas Chaves le sacó un cabezazo de gol a Guillermo Burdisso y allí acabaron las chances de Independiente, que se fue silbado por su parcialidad por esta eliminación.