Tigre, Unión y Gimnasia de La Plata pasaron a la siguiente fase

Tigre dio otra muestra de coraje y determinación para derrotar como local por 3 a 2 a Colón con diez hombres y pasar así a los octavos de final de la Copa de la Superliga, en la revancha disputada en el estadio "José Dellagiovanna".

Nicolás Leguizamón, a los 31´ del primer tiempo, y Cristian Bernardi, a los 36´ del mismo período, le daban el triunfo parcial al "Sabalero", que hasta con un 2 a 2 pasaba de ronda.

Sin embargo, el "Matador" se recuperó y dio vuelta el marcador con tantos de Lucas Janson, de penal, a los 40 de la etapa inicial, Matías Pérez Acuña, a los 11 minutos del complemento, y Carlos Luna, también desde los doce pasos, a nueve minutos del final.

El dueño de casa terminó con diez jugadores por la expulsión del ex Sarmiento, Alexis Niz, a los 13´de la segunda etapa.

Unión ganó y será el rival del “matador”

Unión de Santa Fe goleó 3 a 0 a San Martín de Tucumán por la primera fase de la Copa de la Superliga y enfrentará a Tigre en los octavos de final del certamen.

La apertura del marcador la consiguió el uruguayo Javier Méndez, a los 21 minutos del primer tiempo, mientras que durante la segunda etapa anotaron Nicolás Mazzola y Franco Troyansky, a los 4´ y 42´, respectivamente.

En el partido de ida, jugado el sábado 13 de abril, habían empatado 1 a 1 en el estadio de La Ciudadela de Tucumán.

El primer tiempo mostró al local con mayor tenencia de la pelota, lo cuál le permitió jugar en el campo de su rival y generar varias situaciones de peligro.

Luego de buscar en varias oportunidades, el equipo conducido por el entrenador Leonardo Carol Madelón abrió el marcador a los 21 minutos tras un potente remate de Méndez desde afuera del área, luego de una habilitación de Diego Zabala.

Hasta el final del primer tiempo el combinado local continuó con la supremacía en la tenencia de la pelota y la manejó con tranquilidad debido a la diferencia a favor.

En el segundo tiempo se dio otro encuentro, ya que los dirigidos por el técnico Ricardo Caruso Lombardi salieron a tratar de revertir en resultado adverso y, con más ganas que ideas y juego colectivo, lograron sacarle el control de la pelota a los santafesinos.

No obstante, el gol tempranero de Nicolás Mazzola le dio a Unión más tranquilidad para controlar el partido, sin la pelota a su favor, pero con orden táctico.

Los ingresos de Valentin Viola y Nicolás Gímenez le dieron a los tucumanos mayor rapidez en ataque, aunque no logró ser efectivo en las pocas oportunidades a favor que generaron.

Por su parte, los locales aprovecharon la velocidad de Maximiliano Cuadra y Nicolás Mazzola para intentar salir de contragolpe, lo cual le dio la chance de decretar el resultado a su favor con el tanto de Franco Troyansky cerca del final.

Gimnasia se hizo fuerte en rosario

Gimnasia y Esgrima La Plata venció tarde 3 a 1 a Newell´s Old Boys con una gran reacción en el complemento, cuando dio vuelta el partido con un jugador menos por la expulsión del ex volante "rojinegro" Lorenzo Faravelli, en el primer tiempo, por la revancha de la ronda inicial de la Copa de Superliga de fútbol de Primera División, para clasificarse a la segunda fase donde enfrentará a Defensa y Justicia.

Los goles de Gimnasia fueron convertidos por el ingresado delantero uruguayo Santiago Silva, en dos ocasiones, la segunda de tiro penal, y por el marcador central Gonzalo Piovi. Maximiliano Rodríguez, de cabeza, había puesto en ventaja a Newell´s en el primer tiempo.

Newell´s acertó su primera llegada del partido en el final del primer tiempo, cuando Rivero metió un centro desde la derecha que Maximiliano Rodríguez peinó de cabeza en el borde del área chica, la pelota sobró al arquero Arias y entró cerca del travesaño.

El partido se le complicó más aún a Gimnasia a los 41 por una imprudente plancha de Faravelli sobre Cacciabue, que le costó la expulsión por parte de Diego Abal.

El complemento fue otro partido desde los acertados cambios del "Indio" Ortiz, a los 11´, cuando mandó a la cancha al volante ofensivo Matías Gómez y al delantero Santiago Silva -la figura del partido junto a Hurtado- en lugar del defensor y capitán Lucas Licht y del enganche Brian Mansilla. Gimnasia se adueñó de la pelota en el medio y desbordó a la dubitativa defensa local con las proyecciones de Tijanovich por derecha y Comba y Gómez por la izquierda, más el buen juego de Silva y Hurtado por el medio.

Así, Tijanovich desbordó a los 14 por la derecha y le metió un centro a Silva, quien sólo tuvo que empujarla al gol, delante del arco vacío.

Gimnasia lo pasó a ganar a los 29´. Tocaron de derecha a izquierda Tijanovich, Silva y Hurtado hacia Gonzalo Piovi, quien metió un zurdazo furibundo, que rebotó en Nadalín, hizo una parábola y entró en el primer palo, en otro de los golazos de la tarde del Parque de la Independencia.

A los 35, Newell´s también se quedó con diez jugadores porque Rivero trabó con Mussis en la salida de Gimnasia, se lesionó la rodilla derecha y debió dejar la cancha cuando había agotado los cambios.

Y, a los 39, Hurtado levantó la pelota por la izquierda del área, le pegó en la mano a Ferroni y Abal cobró un claro penal que Silva picó con desparpajo pero, como en el primero, no gritó por su paso por Newell´s en 2005.

Así, Gimnasia ganó un partido increíble, que perdía injustamente en el primer tiempo, como le había pasado en el encuentro de ida, pero que remontó en gran forma con los cambios del "Indio" Ortiz en el complemento y se metió con justicia en la segunda fase de la Copa Superliga.