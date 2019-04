Con alegría por el triunfo obtenido como local, luego de tres empates consecutivos que le hicieron perder terreno para sellar la coronación, y también con cierta “bronca” porque el título se escapó (por ahora) sobre el final del domingo, el entrenador Iván Delfino y jugadores de Sarmiento dieron sus testimonios, del éxito ante Brown de Puerto Madryn y de lo que esperan de la gran final ante Arsenal de Sarandí.

"Nosotros ganamos el partido que teníamos que ganar. Se dio que Arsenal también, parece que estaba predestinada esta historia y ahora tenemos una oportunidad más de lograr el objetivo. Tenemos algunas horas para descansar y después empezar a preparar el partido".

Luego, el coach dijo: "Nada puede quitar el esfuerzo que hicieron estos jugadores por llegar al lugar que llegaron. Durante el campeonato hemos tenido aciertos y errores pero ahora llegamos a una oportunidad inmejorable de lograr el objetivo de salir campeones y ascender. Nos falta un partido más y tenemos que saber que vamos a enfrentarnos a un gran rival. Trataremos de quedarnos con la gloria nosotros".

Seguidamente, comentó que "Es muy pronto hablar del partido con Arsenal porque todavía tengo en la cabeza el partido ante Madryn. Seguramente estudiaremos bien al rival y trataremos de hacer el mejor partido posible. Indudablemente, es una final de esas que todos soñamos. Vamos a tratar de aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos", tras expresar que "el de hoy (por ayer) fue un partido especial. En el segundo tiempo se notó un tanto el nerviosismo de los jugadores. Íbamos ganando 2 a 1 y estábamos un poco preocupados por lo que pasaba con Arsenal. Después que metimos el 3 a 1 creo que estuvimos más tranquilos. Ahora, desde nuestro lugar trataremos de darle a los jugadores todas las herramientas para que hagan el mejor partido posible”, Delfino completó: “En el torneo pasado vivimos una experiencia similar pero a veces las experiencias son engañosas. Esta es otra historia, en la que trataremos hacer las cosas lo mejor posible. Estamos a un paso y tengo la confianza de que esta vez es posible. Imagino un lindo partido, respeto muchísimo al rival y está claro que uno de los dos se quedará con el campeonato y el otro tendrá que seguir peleando en el reducido", cerró el DT santafesino.

Nicolás Castro: “Una final es una final”

El autor del golazo inicial, el que encaminó la victoria, Nicolás Castro, dijo inicialmente a la salida de vestuarios: “Sabíamos que teníamos que ganar nosotros. No se nos dio el otro resultado pero conseguimos nuestro objetivo. En lo personal, venía con el arco cerrado pero mis compañeros me dieron toda la confianza y pude convertir, así que estoy muy contento por el resultado y por el gol”.

Seguidamente, dijo que “El nerviosismo por querer ganar el partido estuvo presente, pero siempre tratamos de mantener la calma en la cancha para conseguir el resultado que buscábamos. Venimos de partidos buenos, con Chicago no se nos dio pero tuvimos muchas chances y situaciones de gol”.

Finalmente, “Nico” Castro remarcó: “El equipo anímicamente está muy bien así que esta semana vamos a trabajar pensando en lo que se viene. Una final es una final. Es un partido aparte, creo que va a ser cerrado y no creo que vaya a influir como llegamos los equipos al partido desempate”.

“Sigue dependiendo de nosotros”, dijo Garnier

El capitán Luis Yamil Garnier, quien regresó al equipo tras cumplir ante Nueva Chicago una fecha de suspensión, dijo: “Hicimos lo que teníamos que hacer que era ganar nuestro partido. Más allá de la ansiedad, sigue dependiendo de nosotros, es un partido mano a mano. Ante Madryn, concentrados en nuestro partido, hicimos lo que teníamos que hacer, sabíamos que si Arsenal hacía las cosas bien llegábamos al desempate.Hay que disfrutar esta semana y estos lindos momentos que estamos viviendo”.

Luego, el “guerrero” dijo que “Vamos a estar firmes y dando todo por esta camiseta. Estamos a un pasito, somos un equipo humilde y vamos a seguir de la misma manera. Con Chicago se hizo un gran partido, más allá de la eficacia y los errores que vienen pasando el equipo responde siempre y eso te la tranquilidad y fortaleza para lo que viene”.

Tras reconocer que “Si un año atrás nos daban a firmar llegar hasta acá, lo hacíamos. Es valorable la campaña, hay que valorar lo que hicimos bien y nos trajo hasta acá.Ahora queremos todo y vamos por el objetivo. Vamos por la gloria que eso es lo más lindo para el jugador”, el entrerriano completó conceptos manifestando: “En un momento el partido entró en una meseta y las desconcentraciones te pueden costar un gol, así que había que estar atentos y por eso fue la arenga. Se nos escapó el año pasado, tenemos otra oportunidad y no vamos a desperdiciarla. “Somos guerreros y le vamos a poner el pecho; voy en busca de la gloria”, cerró el marcador lateral derecho del CAS.

Para Guillermo Farré, “lo tenemos bien merecido”

El experimentado Guillermo Farré, quien sabe de estas batallas, dijo a la salida de camarines: “Muy contento por las cosas que me han tocado vivir acá y jugar una nueva final. Al comienzo del trayecto la ilusión era estar en el primer puesto al final del campeonato así que hay que valorar que lo conseguimos. El camino fue con mucha humildad y lo tenemos bien merecido. Tuvimos un rendimiento parejo así que para el próximo partido hay que minimizar errores porque se juegan muchas cosas y hay que tratar de contagiar la tranquilidad”.

Luego de reconocer que “Queda el paso más lindo, el que más esperábamos al comienzo del año. Se hizo realidad y estamos preparados para afrontarlo”, Farré expresó: “El comienzo del partido tuvo al Sarmiento de siempre. Con el gol de ellos, entramos en una situación de confusión hasta que llegó el tercero de ´Willy´ (Olivera) y empezamos a disfrutar más. Hay que destacar que una gran parte del torneo fuimos punteros y a veces parece que estás perdiendo algo y no es así, hoy tenemos que estar con la frente en alto porque somos un equipo respetado que tiene la chance de jugar una final”, completó el volante central de Sarmiento.