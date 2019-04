Talleres venció por penales a San Martín de San Juan y avanzó en la Copa de la Superliga

Talleres de Córdoba superó anoche por penales, 3 a 2, a San Martín de San Juan tras vencerlo en los 90 minutos por 2 a 0, y avanzó a los octavos de final de la Copa de la Superliga, instancia en la que se medirá ante Atlético Tucumán.

El arquero Guido Herrera contuvo dos penales en la definición y fue el gran protagonista de la victoria "albiazul".

Los cordobeses habían conseguido la victoria que les permitió igualar la serie con los tantos anotados por el colombiano Dayro Moreno, a los 45 minutos del primer tiempo, y por Tomás Pochettino, al minuto del complemento.

En el primer tiempo un necesitado equipo cordobés, que había caído 2 a 0 en el encuentro de ida, iba con todo en busca del triunfo y ponía muchos hombres en ataque, pero los visitantes bien cerrados atrás no dejaban espacios y salían de contra.

En ese ida y vuelta se armó un partido intenso, y fue el "santo" sanjuanino el que tuvo las mejores opciones en el primer tiempo, pero se lo perdieron Humberto Osorio, en dos oportunidades, Mauro Bogado y Marcos Gelabert, sabiendo que si convertían obligaban a la "T" a meter cuatro goles para avanzar en el certamen.

Sin demasiadas ideas y ya sin presionar lejos de su arco fue que Talleres encontró la apertura del marcador, cuando se iban los primeros 45 minutos con el tanto de Moreno, quien aprovechó un pelotazo largo de Andrés Cubas y definió por arriba ante la salida de Luis Ardente.

Al minuto del complemento la "T" encontró la igualdad en la serie:, escaló por el medio Moreno, abrió para Palacios, que ganó en velocidad y enganchó para sacar un remate bajo que encontró bien parado a Ardente, pero el rebote del arquero le quedó a Pochettino, que dominó la pelota y convirtió con un buen tiro para el 2-0.

Con la serie igualada los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda bajaron la intensidad y acomodaron su última línea para no permitir un eventual gol rival, que lo hubiera obligado a convertir dos tantos más, por lo que el encuentro se hizo equilibrado y ninguno de los dos descuidó su arco.

No pudo desnivelar ninguno, a pesar de un par de contras del visitante que complicaron a Guido Herrera, y Talleres tampoco encontró espacios al quedarse con un hombre de más por la expulsión de Adrián Puchetta, que bajó a Palacios cuando encaraba al área con 10 minutos por jugar.

A la hora de los penales brilló Herrera y Talleres pasó a los octavos de final de la Copa de la Superliga.