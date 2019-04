En un apasionante desenlace, Sarmiento tiene hoy la chance de lograr el ascenso

Hoy puede ser un día histórico para el Club Sarmiento de Junín. En el marco de la fecha 25, última del Campeonato de la B Nacional, el equipo de Iván Delfino recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El partido arranca a las 15.10, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El Verde debe ganar y esperar el resultado de Arsenal. La chance de consagrarse campeón existe, por eso la ilusión es enorme.

Esta tarde, Sarmiento y Arsenal, ambos punteros, más Nueva Chicago, con un punto menos, se juegan el ascenso desde la B Nacional a la Superliga en una apasionante definición que, según los resultados, podría determinar un campeón o un desempate entre dos o los tres equipos involucrados.

Sarmiento (43 unidades) será local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Arsenal (43) visitará en el bajo Núñez a Defensores de Belgrano y Nueva Chicago (42) irá a Adrogué para jugar ante Brown, los tres cotejos con horario de inicio a las 15.10.

En esta definición se toman en cuenta los puntos y si hubiera igualdad en las posiciones se jugarán partidos para desempatar, sin tomar en cuenta el saldo de goles.

Sarmiento y Arsenal son los que más chances tienen ya que ganando se aseguran, como mínimo, un desempate con el otro líder y pueden ser campeones si el acompañante en la cima no vence.

También le cabe la chance a cualquiera de los punteros de conseguir el ascenso empatando, con la derrota del otro líder y una tarde sin triunfo de Nueva Chicago. Para el equipo de Mataderos la única forma de ser campeón es superando a Brown y que no gane Sarmiento ni Arsenal.

Pero también puede originarse una increíble definición en un triangular, al igualar con 43 puntos los tres implicados en este final y para ello deben caer Sarmiento y Arsenal y empatar Nueva Chicago.

Los tres equipos hace poco tiempo estuvieron en la categoría máxima del fútbol argentino: Arsenal descendió la temporada pasada, Sarmiento lo hizo en el 2017 y Nueva Chicago perdió la categoría en 2015.

Sarmiento, con Iván Delfino como DT, desperdició la chance de acariciar el título al perder en la fecha pasada ante Nueva Chicago en Mataderos, por 1 a 0, en un cotejo en el cual falló un remate desde el punto penal y dilapidó varias chances concretas para anotar.

Pero el Verde sabe que de local no puede fallar. En el "Eva Perón" está invicto (junto a Agropecuario los únicos que no perdieron en casa) y si se le suman cotejos de la pasada temporada son 17 los que no pierde en su feudo.

Guillermo Brown apenas logró 25 unidades, lejos de los clasificados para el octogonal y con solo un cotejo ganados de visita en la temporada ante Santamarina.

Arsenal, dirigido por Sergio Rondina, llegó a esta apretada definición con tres triunfos consecutivos y una sola caída en las pasadas 11 fechas ante Platense en Vicente López.

El equipo del Viaducto la tendrá complicada ante el siempre difícil Defensores de Belgrano que reúne 29 unidades y logró el objetivo de mantener la categoría. No obstante, el "Dragón" está en baja y de los pasados 15 puntos apenas rescató tres.

Chicago tendrá una tarde para escuchar la radio y rezar por un milagro. El equipo de Walter Perazzo apenas ganó a un cotejo de los últimos seis (justo ante Sarmiento) y despilfarró muchos puntos que lo alejaron de llegar a este final con muchas más opciones.

Además, Chicago juega ante un Brown que debe vencer para tener chances de llegar al octogonal, por lo tanto la empresa para los de Mataderos será muy engorrosa.

También hoy, a las 21.30, jugarán Mitre de Santiago del Estero-Almagro; y el lunes a las 20.30 completarán Santamarina de Tandil-Villa Dálmine.

Quilmes se salvó y condenó a Los Andes

Quilmes cumplió ayer con el objetivo de permanecer en la Primera B Nacional, al vencer como local al descendido Olimpo de Bahía Blanca por 3-1, resultado que condenó a Los Andes a jugar la próxima temporada en la B Metropolitana.

El "Milrayitas" de Lomas de Zamora recibió una goleada en su visita a Deportivo Morón (3-0), pero de todos modos su destino dependía más de lo que pasara en el estadio Centenario, ya que se hubiera salvado de cualquier manera en caso de una victoria de los bahienses.

Pero Quilmes no dio lugar a la sorpresa en la 25ta. y última fecha de la temporada de la BN, pues se impuso sin sobresaltos con goles de Mauro Bellone (32m.PT), Federico Anselmo (22m.ST) y Brian Lluy (31m.ST).

Olimpo, que la fecha pasada bajó al Torneo Federal A -segundo descenso en un año calendario-, descontó con un tanto de Gabriel Graciani a cinco minutos del final.

La victoria "cervecera" aniquiló las esperanzas de salvación de Los Andes, que terminó goleado por Morón en el Nuevo Estadio Francisco Urbano con un triplete del histórico Damián Akerman a los 21, 28 y 47 minutos del segundo tiempo.

Los de Lomas de Zamora sufrieron ayer a la tarde el noveno descenso de su historia y el quinto a la tercera categoría del fútbol argentino después de los registrados en 1941 y 1954 (Primera C); 2004 y 2009 (B Metro).