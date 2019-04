Boca se impuso a Estudiantes de Río Cuarto y pasó de fase

Boca Juniors derrotó ayer en Mar del Plata por 2 a 0 a un aguerrido Estudiantes de Río Cuarto, que terminó con nueve jugadores, y con este resultado logró el pase a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El partido se disputó ante más de 15 mil personas en el estadio “José María Minella”, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Los goles de Boca fueron convertidos en el primer tiempo por el ex Sarmiento de Junín, Ramón "Wanchope" Ábila, a los 19 minutos, y por Mauro Zárate, a los 44´.

El equipo cordobés, uno de los punteros del pentagonal final del Federal “A”, se plantó de arranque en terreno de Boca, con buenas apariciones de Bruno Sepúlveda por ambos sectores del ataque, y tuvo la primera chance de peligro para el arco de Marcos Díaz con un anticipo de cabeza del zaguero Alan Vester, tras un corner bien ejecutado.

El propio Sepúlveda estuvo cerca de abrir el marcador de carambola a los 10m, cuando un saque del arquero "xeneize" rebotó en el cuerpo del delantero sobre la línea del área y el balón salió a menos de tres metros del palo izquierdo.

Sin acomodarse del todo al juego dinámico y por momentos brusco de Estudiantes, Boca llegó por primera vez al área rival a los 18 minutos y logró ponerse en ventaja: Zárate desbordó por izquierda, envió un centro paralelo al arco, y tras un despeje defectuoso, el balón quedó servido para que "Wanchope" Ábila pusiera el 1 a 0 con un violento remate.

Con ímpetu y mucho tesón en la marca, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Vázquez se las ingenió de todos modos para seguir descolocando a Boca, que esperó parado de contra tras el gol.

El conjunto cordobés exigió con algunos centros de pelota detenida, y a los 33 minutos un córner desde la izquierda y una salida dubitativa de Díaz derivaron en una jugada con una seguidilla de rebotes, despejes sobre la línea del arco y un remate en el poste izquierdo, pero Boca logró mantener su valla invicta.

Sin lograr inquietar demasiado el arco de Adrián Peralta, más allá de dos cabezazos de Ábila y Agustín Almendra, el equipo de Gustavo Alfaro logró ampliar la diferencia gracias a una gran jugada de Zárate: ex el Vélez enganchó hacia adentro en velocidad de derecha a izquierda tras un córner corto, y puso el 2 a 0 con un zurdazo abajo, junto al palo derecho.

Con el resultado a favor, y un hombre más desde los 4 minutos del segundo tiempo por expulsión de Javier Ferreira, Boca controló el trámite del encuentro y tuvo varias llegadas francas a partir de combinaciones entre Ábila, Zárate y Cristian Pavón, aunque no logró la precisión en el último pase para ampliar la diferencia.

Estudiantes estuvo cerca del descuento a los 25´ a partir de un remate cruzado de zurda de Sepúlveda, que salió cerca del palo izquierdo de Díaz, y cinco minutos después el uno de Boca desvió sobre el travesaño con mano cambiada un remate potente del recién ingresado Álvaro Cuello.

La expulsión de Vester por doble amonestación a menos de diez minutos del final dejó a Estudiantes con nueve hombres, y terminó de sellar el resultado, con el que Boca logró meterse en 16avos de final.

Al equipo xeneize lo espera en la próxima fase Almagro, que derrotó por penales a Atlético Rafaela por penales (4 a 2) tras empatar 1 a 1.

Tras su victoria en el Minella, el plantel boquense continua desde hoy en Buenos Aires su preparación de cara al encuentro del próximo miércoles ante Deportes Tolima en Colombia, por la Copa Libertadores.