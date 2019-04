Delfino confía en el once ideal para ganar y lograr la coronación

El entrenador de Sarmiento Iván Delfino podrá contar con su once ideal para la final de mañana ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Con los regresos de Luis Yamil Garnier y Wilfredo Olivera, el DT del Verde irá en busca de una victoria que le permita soñar con la consagración. El partido se juega en el Estadio "Eva Perón", arranca a las 15.10 y será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

De cara a una verdadera final, donde las ilusiones de lograr el ascenso están intactas, el plantel profesional del Verde realizó ayer el último ensayo de fútbol de la semana. La práctica se desarrolló en el "Eva Perón" y allí Delfino ratificó el equipo titular que mañana jugará un partido tremendo.

Los once serían Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

De esta manera, se confirma que serán dos los cambios en relación al equipo que en la fecha pasada cayó frente a Nueva Chicago por 1 a 0. Es decir, Garnier cumplió la fecha de suspensión y estará en lugar de Martín García; mientras que Olivera se mostró recuperado del desgarro y regresará a la titularidad en lugar de Ariel Kippes.

Por mala suerte o falta de puntería, el equipo de Delfino no pudo sumar ante Chicago y eso complicó un poco la situación del Verde para lograr el ascenso. Ahora el conjunto de Delfino no depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica pero si empata o gana frente a Brown de Madryn la coronación se podría festejar en Junín.

En cuanto al rival, Brown llega entonado tras supera en Madryn a Quilmes por 2 a 1. Frente al "Cervecero", el elenco que es dirigido por Luciano Theiler alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en condición de local, habiendo derrotado a Instituto de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero y Deportivo Morón. Con este último resultado, Brown alcanzó las 25 unidades en el campeonato y se ubica en la décimo séptima posición.



Tremendo desenlace

La categoría mayor del ascenso tendrá una última fecha con tres equipos pugnando por lograr la gloria de llegar a Primera División, o mejor dicho a la Superliga. A Sarmiento y Nueva Chicago se suma Arsenal, quienes vivirán mañana una jornada histórica.

Todos los partidos se jugarán desde las 15.10 horas como en cada una de las definiciones en el fútbol argentino. Arsenal y el Verde son los dos equipos que mantienen una ventaja sobre el tercero que es justamente Nueva Chicago, los dos equipos suman 43 puntos mientras que el Torito tiene uno menos, 42 unidades que todavía le dan chances de la ilusión, más allá de que no dependerá solamente de su resultado.

El equipo de Sarandí visitará a Defensores de Belgrano quien se encuentra en mitad de tabla; mientras que Nueva Chicago visitará a Brown de Adrogué quien pelea por un ingreso al reducido por el segundo ascenso. En igualdad de puntos habrá final y en caso de que haya triple empate, triangular.

Central Córdoba empató y se metió en el reducido

Central Córdoba de Santiago del Estero se clasificó anoche al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga, al empatar sin goles de visitante con Chacarita. Con la igualdad, los santiagueños llegaron a las 37 unidades y se aseguraron uno de los ocho lugares que dan pasaje al Reducido. El equipo de San Martín terminó con 24 puntos, lejos de la pelea por subir de categoría.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza también quedó al borde de la clasificación al Reducido, al empatar de local con Atlético de Rafaela 1 a 1. Aunque la victoria le hubiese garantizado el pase, el empate dejó a la Lepra mendocina con un pie adentro del octogonal.

Rafaela, que arrancó la temporada como candidato, rindió por debajo de lo esperado y terminó el campeonato apenas por mitad de tabla.

Los goles del partido llegaron en tiempo de descuento: abrió la cuenta Matías Godoy para la visita (50m ST) y lo empató Julián Navas (52m).

Se define el último descenso

Quilmes, que recibirá al descendido Olimpo de Bahía Blanca, y Los Andes, visitante de Deportivo Morón, jugarán hoy sus últimas chances de conservar su plaza en la Primera B Nacional cuando se jueguen cinco partidos de la 25ta. fecha.

Ambos encuentros comenzarán a las 13.05 con transmisión de DirecTV en el caso del "Cervecero" y TyC Sports para el cotejo del "Milrayitas" de Lomas de Zamora.

Posteriormente jugarán Gimnasia de Jujuy-Agropecuario de Carlos Casares (16.00); Instituto de Córdoba-Gimnasia de Mendoza (19.00) y Temperley-Platense (21.00).

Quilmes parte con ventaja para la salvación porque depende de sí mismo. Si gana, mantendrá la categoría; si empata deberá esperar que Los Andes no triunfe en Morón y si pierde quedará condenado a jugar en la B Metropolitana, algo que no sucede desde 1987.

Los Andes podría regresar a la tercera división después de cuatro años y medio y sufrir su segunda caída a la B Metro en una década.

Olimpo fue el primer equipo descendido de la temporada (al Federal A), tras caer la fecha pasada con Independiente Rivadavia de Mendoza, de local.

En el resto de los partidos de hoy, solo Agropecuario se juega la posibilidad de acceder al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga, que disputarán los equipos clasificados entre el puesto 2 y 9.

El "Sojero" tiene 33 puntos, por lo que debe ganar y esperar que no lo hagan Independiente Rivadavia (35), Mitre de Santiago del Estero (35), Brown de Adrogué (33) en esta última fecha.