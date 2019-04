Adentro Garnier y Olivera

El plantel profesional de Sarmiento realizó un breve ensayo de fútbol ayer en el Estadio "Eva Perón" y entre los titulares estuvieron Luis Yamil Garnier y Wilfredo Olivera, reemplazando a Martín García y Ariel Kippes respectivamente.

De esta manera, el DT Iván Delfino realizaría esas dos variantes para el partido de la fecha 25 del Torneo de la B Nacional, donde el Verde recibirá el domingo desde las 15.10, en el Estadio "Eva Perón" a Brown de Puerto Madryn.

Los once serían Manuel Vicentini; Garnier, Olivera, Landa y Facundo Castet, Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Las posiciones: Arsenal y Sarmiento de Junín 43 puntos; Nueva Chicago 42; Platense 38; Almagro 37; Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Mendoza 36; Independiente Rivadavia Mendoza, Ferro y Mitre de Santiago del Estero 35; Agropecuario de Carlos Casares y Brown de Adrogué 33; Villa Dálmine 32; Temperley 30; Defensores de Belgrano 29; Deportivo Morón 27; Atlético de Rafaela, Brown de Puerto Madryn y Olimpo de Bahía Blanca 25; Gimnasia de Jujuy 24; Quilmes, Instituto de Córdoba, Santamarina de Tandil y Chacarita 23; Los Andes 20.

Los equipos que este domingo pueden conseguir la plaza directa a la Superliga son Sarmiento, Arsenal y Chicago. En caso de igualdad en puntos en el primer puesto habrá desempate ya que no se toma en cuenta la diferencia de gol. Puede haber un partido para desempatar y hasta un triangular.

Mientras que Arsenal y Sarmiento buscarán ganar para ser primeros, y al menos asegurar un partido por el título, Chicago necesita ganar y que los punteros no lo hagan para subir directamente.

Si los de Sarandí y Junín pierden y el equipo de Mataderos empata habrá triple empate y se necesitará de un mini torneo de tres partidos entre ellos para definir el campeón (como pasó en 2014 entre Aldosivi, Chicago y Gimnasia de Jujuy).

La fecha completa

Hoy

17:30 Ind. Rivadavia vs. Atl Rafaela

20:00 Chacarita vs. Central Cba (SdE)

Mañana

13:05 Quilmes vs. Olimpo

13:05 Dep. Morón vs. Los Andes

19:00 Instituto vs. Gimnasia (M)

21:00 Temperley vs. Platense

Domingo

15:10 Brown (A) vs. Nueva Chicago

15:10 Sarmiento (J) vs. Brown (PM)

15:10 Def. de Belgrano vs. Arsenal

17:00 Mitre (SdE) vs. Almagro

17:00 Gimnasia (J) vs. Agropecuario

Lunes

20:30 Santamarina vs. Villa Dálmine

Libre: Ferro