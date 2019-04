La cuarta fecha arrancó con un partidazo

Con una lluvia de goles ayer comenzó a disputarse la cuarta fecha del Campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

En cancha de Ambos Mundos, Rivadavia de Junín hizo de local para recibir a Independiente (J). El Albiceleste y el Rojo de Junín jugarán un atractivo partido que terminó empatado 3 a 3. El equipo que conduce Silvio Frágole lo ganaba 3 a 0 pero los dirigidos por Gustavo Merlo reaccionaron y lo terminaron empatando.

El cuarto capítulo del torneo doméstico continuará hoy viernes con cuatro partidos. Desde las 15.30 juegan: Mariano Moreno vs. BAP, Origone Fútbol Club vs. Ambos Mundos, Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano y Defensa Argentina vs. River Plate de Junín. Por último, el martes, a las 16, en cancha de Ambos Mundos, la fecha se cerrará con el choque entre Sarmiento ante Rivadavia de Lincoln.