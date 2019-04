No alcanzó el gol de Sergio Agüero para evitar la eliminación del Manchester City

Sergio Agüero marcó ayer un gol en el triunfo de Manchester City ante Tottenham Hotspurs por 4 a 3, pero no le alcanzó para la clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, en un partido emocionante de principio a fin.

Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, hizo valer el éxito en la ida (1-0) y los goles que marcó en el estadio Etihad de Manchester.

Su rival en semifinales será Ajax de Holanda, que dejó en el camino a Juventus en Turín.

Agüero marcó el cuarto tanto del equipo de Josep Guardiola, el sexto en el certamen, a los 14 minutos del segundo tiempo y desató la algarabía en Manchester.

El partido fue vibrante en el primer tiempo con cinco goles en 21 minutos de juego. Manchester se puso en ventaja con el inglés Raheem Sterling (4 minutos, pero Tottenham lo dio vuelta con los tantos del coreano Heung-Min Son (7´ y 10´).

Las emociones continuaron con los festejos del portugués Bernardo Silva (11m), con asistencia de Agüero, y Sterling (a los 21 minutos).

El arranque de la segunda parte fue más disputado, sin el ritmo intenso del primer tiempo, pero el gol de Agüero reavivó el ida y vuelta que derivó en el tercer tanto de Tottenham a través del español Fernando Llorente (ST 28´) que mereció la revisión del VAR por una supuesta mano que no existió.

En el tercer minuto adicionado, el VAR fue protagonista una vez más con el gol anulado a Sterling por un fuera de juego de Agüero, quien asistió al goleador inglés luego de un error de Eriksen.

De esta manera, el City no pudo igualar su mejor actuación en la Liga de Campeones con las semifinales de la edición 2015/2016 y frustró otra vez a Guardiola quien fuera de Barcelona no puede acceder a la final del histórico campeonato europeo.

Tottenham regresa a la instancia de semifinal después de 57 años: la última ocurrió en 1962 cuando cayó ante Benfica de Portugal.

El club londinense hasta el momento no ganó la Liga de Campeones y buscará ante Ajax la chance de disputar su primera final.

También avanzó el Liverpool

Por su parte, Liverpool se convirtió en semifinalista con una nueva victoria ante Porto, esta vez de visitante, por 4 a 1 que cerró la serie con un contundente 6-1 a su favor.

Los goles del equipo inglés fueron convertidos por el senegalés Sadio Mané (PT 26´), el egipcio Mohamed Salah (ST 20´), el brasileño Roberto Firmino (ST 34´) y el holandés Virgil Van Dijk (ST 39´).

En tanto, el brasileño Eder Militao (a los 24 del complemento) descontó para los portugueses.

Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp dominaron el encuentro y expusieron su gran poder ofensivo mediante el tridente mágico conformado por Salah, Mané y Firmino.

Liverpool, subcampeón de la edición anterior, en la cual cayó por 3-1 ante Real Madrid, enfrentará a Barcelona, con el astro Lionel Messi, en la siguiente instancia.

Los "Rojos" ganaron el máximo certamen europeo a nivel clubes en cinco ocasiones (1977, 1978, 1981, 1984 y 2005) y cayeron en tres oportunidades (1985, 2007 y 2018).

El choque entre Liverpool y Barcelona, que también acumula cinco títulos (1992, 2006, 2009, 2011 y 2015) se antoja como una final anticipada sostenida en la voracidad ofensiva de los ingleses y el juego asociado de los catalanes con el agregado de Messi, máximo goleador, con 10 tantos.

El sorteo para definir los días y horarios de las semifinales se realizará hoy..

La final de la Liga de Campeones de Europa 2018/2019 se jugará el 1° de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España.