Torneo Apertura 2019: la cuarta fecha arranca mañana

Mañana comenzará a disputarse la cuarta fecha del Campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

En el puntapié inicial de la fecha, a las 13.45 y en la cancha de Ambos Mundos, Rivadavia de Junín se medirá ante Independiente (J). Por el lado del Albiceleste, el último campeón no tuvo un buen arranque y buscará cosechar ante el Rojo el primer triunfo en el torneo.

El cuarto capítulo del torneo doméstico continuará el viernes con cuatro partidos. Desde las 15.30 juegan: Mariano Moreno vs. BAP, Origone Fútbol Club vs. Ambos Mundos, Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano y Defensa Argentina vs. River Plate de Junín. Por último, el martes, a las 16, en cancha de Ambos Mundos, la fecha se cerrará con el choque entre Sarmiento ante Rivadavia de Lincoln.

Cabe recordar que los resultados del tercer capítulo fueron los siguientes: Mariano Moreno empató con Jorge Newbery 2 a 0; Ambos Mundos le ganó de local a Rivadavia (J) por 2 a 1; Villa le ganó 2 a 0 River; Defensa Argentina 2 a 1 a Origone Fútbol Club; Sarmiento 2 a 0 a BAP; y Rivadavia (L) superó 3 a 0 a Baigorrita.