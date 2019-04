Sarmiento retoma el trabajo y va en busca de la coronación

Los titulares de Sarmiento que el lunes perdieron frente a Nueva Chicago, realizaron ayer por la mañana un trote liviano para, de esa manera dar inicio a una semana especial.

Tras la dura derrota en Mataderos, al Verde le queda una última chance para intentar lograr el campeonato y el ascenso directo a la Superliga. Será este domingo cuando por la fecha 25 del Torneo de la B Nacional el equipo de Iván Delfino reciba desde las 15.10, en el Estadio "Eva Perón" a Brown de Puerto Madryn.

Cabe recordar que son tres los equipos que este domingo pueden conseguir la plaza directa a la Superliga. Sin dudas no será una fecha apta para cardíacos en la B Nacional, es que la segunda categoría ofrecerá una definición apasionante donde las variables para el ascenso son por demás auspiciosas para el espectáculo pero no así para los hinchas de los tres clubes que pelean por el ascenso directo.

Arsenal, Sarmiento y Nueva Chicago buscarán, desde las 15.10, quedarse con los festejos de una última fecha en la que puede pasar de todo. Arsenal y Sarmiento lideran la tabla con 43 puntos apenas uno sobre Nueva Chicago.





La definición

En caso de igualdad en puntos en el primer puesto habra desempate ya que no se toma en cuenta la diferencia de gol. Puede haber un partido para desempatar y hasta un triangular.

Mientras que Arsenal y Sarmiento buscarán ganar para ser primeros, y al menos asegurar un partido por el título, Chicago necesita ganar y que los punteros no lo hagan, para subir directamente.

Si los de Sarandí y Junín pierden y el equipo de Mataderos gana, habrá triple empate y se necesitará de un mini torneo de tres partidos entre ellos para definir el campeón (como pasó en 2014 entre Aldosivi, Chicago y Gimnasia de Jujuy).

La fecha completa

El viernes

17:30 Ind. Rivadavia vs. Atl Rafaela

20:00 Chacarita vs. Central Cba (SdE)



Sábado

13:05 Quilmes vs. Olimpo

13:05 Dep. Morón vs. Los Andes

19:00 Instituto vs. Gimnasia (M)

21:00 Temperley vs. Platense

Domingo

15:10 Brown (A) vs. Nueva Chicago

15:10 Sarmiento (J) vs. Brown (PM)

15:10 Def. de Belgrano vs. Arsenal

17:00 Mitre (SdE) vs. Almagro

17:00 Gimnasia (J) vs. Agropecuario

Lunes

20:30 Santamarina vs. Villa Dálmine

Libre: Ferro.