Armani y Palacios vuelven a la nómina de concentrados en River y viajarán a Salta

El arquero Franco Armani y el mediocampista Exequiel Palacios recibieron el alta pertinente y ambos viajarán hoy a Salta para integrar la delegación de River Plate que este miércoles se enfrentará a Argentino de Merlo, por los 32vos. de final de la Copa Argentina.

El guardavallas santafesino asoma repuesto de una lesión en el bíceps femoral derecho, que le impidió atajar en los partidos con Internacional de Porto Alegre (2-2) y Alianza Lima (3-0), ambos por Copa Libertadores, y también con Tigre (2-3), por la Superliga.

En principio, el ex Atlético Nacional de Medellín no sería de la partida en el compromiso ante la 'Academia' de Merlo Norte, aunque el DT Marcelo Gallardo decidirá la alineación recién en las horas previas al comienzo del cotejo.

En tanto, Palacios ya recibió el alta médica, dejando atrás la microfractura en el peroné derecho, que lo alejó de las canchas, durante los últimos dos meses.

El mediocampista se lesionó en el partido de Superliga ante Racing (2-0), en el estadio Monumental.



“La verdad que será como volver a debutar en Primera. Nunca había estado tanto tiempo parado, ni siquiera había sufrido una lesión complicada. Así que cuando me toque estar de nuevo en la cancha es como comenzar otra vez”, expresó Palacios, en conferencia de prensa desarrollada ayer a la tarde en el River Camp de Ezeiza, donde los 'millonarios' efectuaron el primer entrenamiento de la semana.

El jugador, que no fue intervenido quirúrgicamente, explicó los motivos por los cuales se tomó la pertinente decisión médica: “Entre todas las partes asumimos la postura; tanto yo como mi familia, los cuerpos técnico y médico, apostamos a este tratamiento para volver lo antes posible”.

“Estoy verdaderamente ansioso por regresar a una lista de concentrados”, expresó Palacios.

Por su lado, el uruguayo Nicolás de la Cruz consideró estar en su "momento" futbolístico.

“Tengo confianza en mi juego y me siento respaldado por el cuerpo técnico y mis compañeros”, sostuvo el jugador que anotó el tanto del empate ante Internacional en Porto Alegre, además de colaborar con una conquista en la goleada ante Alianza Lima.

“Mejoré desde lo físico, en lo mental, también. La intensidad y frescura que me pedía el entrenador la fui asimilando. Eso me fue dando lo que me faltaba para poder ayudar al equipo”, especificó De la Cruz.

La nómina de viajeros incluye a Franco Armani, Germán Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Fabrizio Angileri, Robert Rojas, Leonardo Ponzio y Enzo Pérez. Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Cristian Ferreira, Nicolás De la Cruz, Rafael Borré, Lucas Pratto, Matías Suárez y Julián Álvarez.

El plantel 'millonario' practicará hoy, en horario matutino, nuevamente en el predio de Ezeiza. Tras una ligera siesta, la delegación de River viajará desde el Aeroparque Metropolitano, a partir de las 18.

River y Argentino de Merlo se medirán mañana miércoles, a las 21.10, en el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.