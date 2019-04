Boca va con un equipo alternativo a jugar con Estudiantes de Río Cuarto por la Copa Argentina

Boca Juniors jugará con un equipo alternativo el viernes a las 18 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la Copa Argentina, con la intención de reservar a los habituales titulares para el cotejo de la semana próxima frente a Deportes Tolima, en Colombia, por la Copa Libertadores, su principal objetivo del semestre.

Estudiantes de Río Cuarto es el líder del pentagonal final del Federal A por el ascenso directo a la B Nacional y presentará a todos sus titulares, ya que el fin de semana próximo no habrá competencia en esa instancia del máximo torneo de ascenso del interior, que es equiparable a la Primera B Metropolitana.

En tanto, los futbolistas boquenses realizaron prácticas de fútbol 8, ya que se entrenaron en una cancha del complejo de Casa Amarilla con esa capacidad.

Dentro de ello se dispuso la integración de algunas "sociedades" que formarán parte del partido del viernes, como por ejemplo las de Iván Marcone y Agustín Almendra en la media cancha; Lisandro López, Junior Alonso y Kevin Mac Allister en la defensa, y en ataque Cristian Pavón, Mauro Zárate y Ramón Ábila.

En tanto, Carlos Tevez, que posiblemente no viaje a Mar del Plata, al igual que Darío Benedetto, trabajó diferenciado en el gimnasio de Casa Amarilla, afectado por un leve estado gripal.

El otro futbolista que no se entrena a la par de sus compañeros es el zaguero Paolo Goltz, quien se fracturó el dedo anular de la mano izquierda.

Por lo tanto, el posible equipo titular para enfrentar a los cordobeses se integrará con Marcos Díaz; Kevin Mac Allister, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Iván Marcone y Agustín Almendra; Cristian Pavón, Mauro Zárate y Agustín Obando; Ramón Ábila.

Boca volverá a entrenarse hoy a las 9.30 en Casa Amarilla y al mediodía, junto al presidente Daniel Angelici y Cristian Gribaudo (secretario general) se apersonarán tres futbolistas al Hospital Borda para desarrollar una actividad con la Fundación Boca Social.

Los entrenamientos continuarán hasta el jueves por la mañana y en horas de la tarde la delegación partirá hacia Mar del Plata, donde esa noche se hospedará en el hotel Sheraton, para regresar inmediatamente terminado el partido con Estudiantes en un vuelo charter hacia la ciudad de Buenos Aires.

Tras darle continuidad a las prácticas hasta la mañana del lunes, el plantel viajará por la tarde rumbo a Colombia, donde el miércoles a las 21.30 hora argentina enfrentará a Deportes Tolima, en la ciudad de Ibagué.

Allí, el técnico Gustavo Alfaro presentará "su" formación titular, ya que Boca necesita de un buen resultado para no complicar sus chances clasificatorias a los octavos de final en el Grupo G de la Copa Libertadores.

Esa alineación, que será la misma que venció por 4 a 0 a Jorge Wilstermann el miércoles pasado pasado, la compondrán Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Iván Marcone y Emanuel Reynoso; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Carlos Tevez.

Boca tendrá otro compromiso de fuste el próximo 2 de mayo, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, ante Rosario Central, por la Supercopa Argentina.