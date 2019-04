"Esto tiene que ser pasado", dijo Delfino

Tras el partido disputado en Mataderos, el técnico de Sarmiento, Iván Delfino dialogó con la prensa a la salida de los vestuarios, antes de emprender el viaje de regreso a Junín.

Ante los medios, dijo: “Tenemos bronca porque no nos gusta perder un partido tan importante. Analizándolo un poco más fríamente, creo que hubo un solo equipo en la cancha y no fuimos lo suficientemente capaces de capitalizar todas las oportunidades de gol que tuvimos. Nos equivocamos en el final del primer tiempo”.

Añadió: “No lo pudimos revertir, tuvimos las situaciones y creo que los superamos en todos los aspectos, pero nada de eso es reconfortante en este momento. Hay que sacarse rápido este partido y apuntar a la última fecha allá, a la que le tengo toda la confianza”.

“Lo que le pasó a Orsini son situaciones que pasan en el futbol, el grupo lo va a apoyar y no erra el que no patea. Todos los jugadores estuvieron a la altura de lo que yo esperaba. Jugando con chicos de 20, 22 y 23 años en la defensa un partido tan importante, no tengo nada que recriminarles”, apuntó Delfino.

“Ya mañana (por hoy) tenemos que volver a entrenar y esto tiene que ser pasado, ya que no podemos quedarnos enganchados con estas cosas. Creo que el equipo demostró personalidad: desde lo futbolístico, físico y táctico fuimos superiores”, subrayó.

El DT del Verde, también admitió: “Esto queda en la nada porque el resultado no acompañó. No sé si nos hubiera hecho más sencillo la terminación del torneo, pero este partido lo habíamos salido a buscar como hicimos en todos lados y no se nos dio”.

Para ir finalizando con sus conceptos, Delfino añadió: “No estoy triste, tristeza es otra cosa. Estoy fastidioso porque no me gusta perder, nada más. Que estén tranquilos porque el domingo lo coronamos. Hay que tratar de ser prácticos. Vamos acompañar esta semana lo más que se pueda sin hacer nada distinto y llegar al domingo para coronarlo que es lo que queremos nosotros”.

“Creo que en las últimas fechas del primer torneo nos costó un poco más, y llegamos a esta última instancia con oportunidad de todo. Ahora tenemos que hacer nuestro partido y necesitamos ganarlo y vamos a trabajar para eso”, expresó.

“En el segundo tiempo tuvimos el remate de Castro, otro más y después vino el penal. Al errarlo nos tardamos un poco en acomodarnos y volvimos a tener las situaciones. Hay que reponerse rápido y sobre todo los delanteros siguen teniendo oportunidades de gol y eso es importante”, concluyó.

“Fuimos superiores”, dijo Facundo Castet

En la misma línea del DT, el lateral Facundo Castet declaró: “Para mí durante todo el partido fuimos muy superiores a ellos, que se metieron más atrás, y creamos más situaciones. Nos vamos contentos sabiendo eso”.

“Siempre puede pasar, que después de un gol, se te metan en el fondo. Pero nosotros tenemos que intentar jugar y meter goles que lo sabemos hacer bien. Creo que si hubiéramos convertido rápido, se iba abrir mucho porque ellos iban a salir a buscarlo”, agregó.

“Creo que no pudimos sacar un empate, porque erramos bastantes goles. La derrota nos dolió, pero estamos muy bien en lo anímico porque queda una final más. Subimos al colectivo y esto ya se olvida”, continuó.

“Errar penales son cosas del fútbol que pueden pasar y hay que trabajarlo para poder ir corriéndolo. Nos quedamos con la tristeza de no haber podido convertir y de poder habido sacar algún punto. Estamos conformes porque dejamos todo dentro de la cancha”, indicó.

Por último, remarcó: “Estamos bien, sabemos que tenemos una final más y que dependemos solamente de nosotros. El próximo partido va a ser como contra Chicago, muy metido y espero que los lastimemos rápido así se nos abre el encuentro. Vamos a correr mucho como lo venimos haciendo”.