Dos encuentros abren hoy la tercera fecha del “Apertura”

Hoy comenzará la disputa de la tercera fecha de campeonato “Apertura” 2019 de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste, certamen denominado “Andrés ´Pato´Pastorino” y en el que está en juego la Copa “Clínica IMEC”.

Desde las 14 horas, Mariano Moreno recibirá a Jorge Newbery en el estadio “Raúl ´Vasco´Barcelona”, mientras que desde las 16, en su cancha de Villa Triángulo, Ambos Mundos espera la visita del campeón del último nocturno, Rivadavia de Junín, que aún no ha ganado en el certamen.

El tercer capítulo continuará el domingo con tres encuentros. Desde las 16, se medirán Villa Belgrano vs. River Plate de Junín; Defensa Argentina vs. Origone Fútbol Club; y B.A.P. vs. Sarmiento.

El lunes la tercera fecha se cierra en Lincoln con el partido que jugarán Rivadavia de esa localidad vecina ante el Deportivo Baigorrita, desde las 21.30.

Segunda fecha del certamen Senior

Hoy sábado continúa, con el inicio de la segunda fecha, el certamen de fútbol Senior “Juan y Omar Frías” que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín.

Van a medirse:

En cancha de Baigorrita: A las 13.15, Defensa vs. Ambos Mundos; y desde las 14.30: Deportivo Baigorrita ante Rivadavia de Junín.

En el estadio de Origone FC de Agustín Roca: A las 13.15, el dueño de casa ante Mariano Moreno; a las 14.30, Ciclista vs. River Plate; y desde las 15.45: Jorge Newbery vs. Sarmiento.

La fecha se cerrará el lunes en el estadio “El Bosque” del Club Atlético Villa Belgrano: A las 20.30, se medirán Independiente vs. Singlar de Ascensión; y desde las 21.45, Villa Belgrano vs. B.A.P.