River Plate goleó a Alianza Lima en el estadio “Monumental”

Lo de River fue de alto nivel futbolístico ante un rival inferior, que nunca pudo ganarle en seis enfrentamientos. El "millonario" se adueñó del desarrollo desde el inicio del match, impelido por la urgencia de sumar de a tres por primera vez luego de empatar los tres cotejos de la primera rueda.

Marcelo Gallardo eligió a Matías Suárez por encima de Rafael Santos Borré para acompañar en el ataque a Lucas Pratto, que lució muy errático esta noche, al punto de lanzar un penal a la platea a los 25´ del primer tiempo.

Y el cordobés le respondió inmediatamente a esa confianza del "Muñeco" ya en el primer cuarto de hora, cuando recibió de un inspirado Nicolás De la Cruz, enganchó hacia el medio para desairar a Rodrigo Cuba (salió lesionado poco después de la media hora de ese período inicial) y de derecha doblegó al arquero mundialista peruano Pedro Gallese.

El monólogo riverplatense se extendió con el mojón del penal malogrado por Pratto y varias acciones lucidas, que no se concretaron.

En el arranque del segundo período, Suárez recibió un pase de Gonzalo Montiel y de taco y de primera dejó al moreno enganche riverplatense cara a cara con Gallese, pero el arquero terminó ganando por experiencia.

Pero esto no fue obstáculo para que River, a los 8´, llegara a la segunda conquista, tras un córner lanzado por Ignacio Fernández que Lucas Martínez Quarta cabeceó en el primer palo sin la marca de Francisco Duclós, queien lo soltó justo cuando "Nacho" ejecutó el tiro de esquina.

El aficionado "millonario", además de la victoria, pudo observar por TV un muy buen rendimiento del equipo, a tal punto que no extrañó al lesionado Franco Armani porque el cuestionado Germán Lux no tuvo trabajo alguno.

También vio, como elemento negativo, que Pratto sigue con su racha adversa frente al arco rival, oero por contrapartida encontró esa tercera conquista con otro golazo de zurda de De la Cruz cuando se jugaba el tercer minuto de descuento, aunque esta vez ese tanto fue de jugada y no de tiro libre como el que supo convertirle a Internacional, de Porto Alegre, en el empate 2-2 registrado en Brasil en la fecha anterior.

Ahora River afrontará un partido decisivo para su clasificación el 24 de este mes ante Palestino, en Chile, siendo estas las posiciones del grupo “A” por el momento:

Internacional de Brasil, 10 puntos; River, 6; Palestino, 4;y Alianza Lima, 1.