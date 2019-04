El entrenador Iván Delfino probará el equipo titular que el lunes visitará a Nueva Chicago

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, encabezará esta tarde un ensayo de fútbol que se desarrollará en el Estadio "Eva Perón" y en donde el DT pondrá en cancha el probable once inicial que el lunes visitará a Nueva Chicago.

El partido frente al "Torito" de Mataderos, corresponde a la fecha 24 del Campeonato de la B Nacional, se jugará a las 15.35 y será arbitrado por Ariel Penel.

Entre las posibles variantes, todo parece indicar que el defensor Wilfredo Olivera estaría listo para volver al equipo. El marcador central ya está recuperado del desgarro, hoy será exigido al máximo y en caso de no haber inconvenientes el "2" volvería al conjunto titular.

La otra variante también sería en la zona defensiva. Allí, Luis Yamil Garnier no estará, por acumulación de amarillas, y su lugar sería ocupado por el juvenil Martín García. Si bien, hasta ahora el pibe de las inferiores ha sido el reemplazante natural de Garnier, la otra alternativa sería ubicar en esa posición a Ariel Kippes.

De esta manera, entre las posibles alineaciones, Sarmiento podría formar con Manuel Vicentini; García o Kippes; Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

En definitiva, hoy, a las 16, en el ensayo de fútbol que se realizará en el "Eva Perón", Delfino comenzará a despejar dudas sobre los titulares que el lunes jugarán un partido clave.

Cabe recordar que los partidos, horarios y árbitros de la fecha 24 son los siguientes:

Mañana

15.30: Los Andes vs. Chacarita (Lucas Novelli). 16.00: Olimpo vs. Ind. Rivadavia (Ramiro López). 16.00: Ferro vs. Brown de Adrogué (Julio Barraza). Y 17.05: Almagro vs. Temperley (Fabricio Llobet).

El domingo

15.30: Platense vs. Instituto (Leandro Rey Hilfer). 16.00: Guillermo Brown vs. Quilmes (Adrián Franklin). A las 16.00: Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (Héctor Paletta); Agropecuario vs Def. de Belgrano (Yamil Possi); y Gimnasia de Mendoza vs. Santamarina (Sebastián Ranciglio). Y a las 17.30: Central Córdoba vs. Mitre (Nazareno Arasa).

El lunes

15.35: Nueva Chicago vs. Sarmiento (Ariel Penel); y a las 21.05: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Morón (Yael Falcón). Libre: Arsenal.

"No tenemos que pensar en Sarmiento", dicen en Arsenal

El delantero de Arsenal de Sarandí Alejo Antilef admitió ayer que no tienen que "pensar" en Sarmiento de Junín, equipo con el que comparte la punta de la Primera B Nacional, en la previa de la 24ta. y anteúltima fecha.

"Sarmiento se enfrentará a Chicago, en un partido importante en el que se definirán cosas. Nosotros no tenemos que pensar en ellos, hay que aprovechar la fecha libre para descansar y apuntar ya a la última contra Defensores de Belgrano", afirmó el atacante, tras la clasificación de Arsenal a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Arsenal, al igual que Sarmiento, suma 43 unidades en el campeonato, pero este fin de semana quedará libre y su rival por el ascenso a la Superliga visitará a Chicago.

“Estamos bien y eso es bueno. Sabemos lo que queremos y vamos a tratar de hacer lo mejor posible dentro del campo de juego”, analizó Antilef.

La gran definición

Cabe destacar que el Verde de nuestra ciudad y Arsenal de Sarandí, ambos con 43 puntos, lideran las posiciones a solo dos fechas del final del torneo y los dos sueñan con el ascenso directo a la Superliga del Fútbol Argentino.

Sarmiento y los de Sarandí consiguieron una luz de ventaja sobre Nueva Chicago (39), que el lunes a la noche perdió con Quilmes, 3 a 2, y quedó a cuatro puntos de la cima, cuando quedan seis por disputarse.

En ese panorama, Sarmiento es el que tiene el camino más despejado ya que Arsenal quedará libre en la próxima fecha y solo tendrá la posibilidad de llegar a 46 puntos en el caso de sumar de a tres en la última jornada.

Si los conducidos por Delfino ganan los seis puntos en disputa sumarían 49 unidades y serían inalcanzables para sus perseguidores: Arsenal y Nueva Chicago.

Las chances de Chicago podrían quedar definidas este lunes, cuando reciba en Mataderos a Sarmiento, a las 15.35, ya que está obligado a ganar. No obstante, si Chicago le gana a Sarmiento, el Verde igualmente terminará la fecha como único líder del torneo.

En resumen, restando solo dos fechas para el final, las posiciones en la B Nacional son las siguientes:

Posiciones: Sarmiento y Arsenal 43 puntos, Nueva Chicago 39, Platense, Central Córdoba (SdE) y Gimnasia (M), 35, Almagro y Mitre (SdE) 34, Brown de Adrogué 33, Independiente Rivadavia y Ferro 32, Villa Dálmine 31, Agropecuario y Temperley 30, Defensores de Belgrano 29, Atlético Rafaela y Olimpo 25, Deportivo Morón 24, Quilmes, Instituto y Gimnasia (J) 23, Brown (PM) y Santamarina 22, Los Andes y Chacarita Juniors cierran con 20 unidades.