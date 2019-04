Boca goleó a Wilstermann y se acomodó en el Grupo "G"

Boca Juniors trepó a siete puntos en el Grupo "H" de la Copa Libertadores de América tras vencer a noche a Jorge Wilstermann de Bolivia (sigue con 2 y está casi eliminado, en wencuentro jugado ante una multitud y en una noche lluvios en "La Bombonera" del xeneize.

Pese a jugar con viento encontra en la etapa inicial, siempre el protagonismodue de los dirigidos por Gustavo Alfaro, quienes tuvieron la chance de ponerse en ventaja con un tiro penal (falta de Da Silva a Villa), a los 31 minutos, pero el arquero Arnaldo Giménez le atajó el remata a Darío "Piopa"Benedetto, arrojándose sobre su palo derecho.

Pero no tardó en llegar el 1 a 0 en favor de los auriazules, marcado por Emanuel "Bebelo Reynoso" a los 35 minutos, en jugada que tuvo otro protagonista clave en su concepción. Fue Julio Buffarini, quien luchó por la pelota con una barrida y metió el centro para que el volante, ex Talleres de Córdoba, abra el marcador.

Luego de esa jugada, que refleja la entrega que valoran los hinchas del CABJ, vino la ovación con el “Buffa, Buffa...” que bajó desde las tribunas, y también los simpatizanrtes aplaudieron a rabiar al arquero Esteban Andrada, quien de manera brillante salvó a su valla tras un potente remate de Cristian "Pochi"Chávez, en lo que pudo ser el empate parcial de lso bolivianos, cerrándose la etapa de ida con ventaja mínima para los boquenses.

El pleito comenzó a definirse a los 17´ del complemento, cuando el árbitro peruano Diego Haro volvió a sancionar la pena máxima y del remate desde los 12 pasos volvió a encargase Darío Benedetto, quien esta vez no falló y puso el 2 a 0 "fusilando!" a Giménez.

Boca siguió siendo más y aunque reguló el ritmo, el tercer tanto llegó tras un centro que cortó Andrada, quien salió rápido de contra, el balón terminó en los pies de Mauro Zárate y el recién ingresado, tras "pincharla" por encima del cuidapalos rival.

Ya en tiempo de descuento, el propio Zárate, con la "colaboración" de Alex Da Silva, puso el 4 a 0 definitivo y encamina a Boca Juniors en la zona "H", que lidera Paranaense de Brasil con 9 unidades, tras vencer anteanoche 1 a 0 a Deportes Tolima de Colombia, elenco que quedó con 4 unidades y recibirá en la próxima fecha a los xeneizes.

Derrota de Rosario central

Rosario Central perdió anoche en la visita al Gremio de Porto Alegre de Brasil, en cotejo disputado en el Arena do Gremio, por el grupo "H" de la Copa Libertadores

El mediapunta Jean Pyerre, a los 30 minutos, marcó el primero para el equipo que conduce Renato Gaúcho y aumentó por partida doble Leonardo Gomes, a los 10´ y 37´ del complemento, descontando Jonas Aguirre para los rosarinos, a los 43 de la etapa final.

Gremio suma ahora 4 puntos, Rosario Central sigue con solo uno en el grupo, en el que manda Libertad de Paraguay, con 12 y ya clasificado, tras vencer anoche como visitante 3 a 2 a Universidad de Chile, que se quedó en 6 puntos.

El próximo 24 de abril, el "Canalla" recibirá a Universidad Católica, pero necesitará no solo ganar sino que Gremio pierda contra Libertad, ya clasificado, y luego vencer a Libertad de local, que Católica no suepre a los brasileños en la última, todas cuentas que parecen muy difíciles de concretarse.