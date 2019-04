Sarmiento sigue preparándose para el crucial partido del lunes ante Chicago

El plantel profesional de Sarmiento de Junín prosiguió ayer con los entrenamientos de cara al decisivo encuentro que por la anteúltima fecha del certamen de la Primera “B” Nacional disputará el venidero lunes ante Nueva Chicago, en el estadio del “Torito de Mataderos”.

Los dirigidos por Iván Delfino efectuaron ayer en una de las canchas de la Ciudad Deportiva trabajos básicamente físicos, con circuitos de velocidad y de potencia.

Ya hoy, desde las 15.30 en el nuevo entrenamiento, van a comenzar a trabajar con pelota, nuevamente en una de las canchas ubicadas detrás de la tribuna popular de la avenida Arias frente al estadio “Eva Perón”.

Por otra parte, viernes y sábado será turno para los ensayos de fútbol en los cuales Delfino definirá el equipo que se jugará gran parte de las chances de ser campeón en la cancha de la “República de Mataderos”, el lunes desde las 15.35, televisado por TyC Sports y con arbitraje de Ariel Penel.





Ya se sabe que no estará presente ante Chicago, por haber llegado al límite de tarjetas amarillas, el capitán Luis Yamil Garnier (ingresaría el juvenil Martín García), y es muy difícil que pueda llegar al partido ante el “Torito” el experimentado zaguero central Wilfredo Olivera, quien no se ha recuperado totalmente de una lesión.

Manuel Vicentini; Martín García o Ariel Kippes; Wilfredo Oliverao Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Recordemos que el “verde” de nuestra ciudad y Arsenal de Sarandí, ambos con 43 puntos, lideran las posiciones a solo dos fechas del final del torneo y los dos sueñan con el ascenso directo a la Superliga del Fútbol Argentino.

El C.A.S. y los del Viaducto consiguieron una buena diferencia sobre Nueva Chicago (39 puntos), que el lunes a la noche perdió con Quilmes, 3 a 2, y quedó a cuatro puntos de la cima, cuando quedan seis por disputarse.

En ese panorama, Sarmiento es el que tiene el camino más despejado ya que Arsenal quedará libre en la próxima fecha y solo tendrá la posibilidad de llegar a 46 puntos en el caso de sumar de a tres en la última jornada.

Si los conducidos por Delfino ganan los seis puntos en disputa sumarían 49 unidades y serían inalcanzables para sus perseguidores: Arsenal y Nueva Chicago.

Las chances de Chicago podrían quedar definidas el lunes, cuando reciba en Mataderos a Sarmiento, a las 15.35, ya que está obligado a ganar. No obstante, si Chicago le gana a Sarmiento, el “Verde” igualmente terminará la fecha como único líder del torneo y en la última jornada será local ante Brown de Puerto Madryn, en tanto que Chicago y Arsenal deberán jugar como visitantes, ante Brown de Adrogué y Defensores de Belgrano, respectivamente.

La ante última y decisiva jornada

Los partidos, horarios y árbitros de la vigésima cuarta y anteúltima fecha, son los siguientes:

El sábado 13: A las 15.30: Los Andes vs. Chacarita (con arbitraje de Lucas Novelli). 16.00: Olimpo vs. Ind. Rivadavia (Ramiro López). 16.00: Ferro vs. Brown de Adrogué (Julio Barraza). Y 17.05: Almagro vs. Temperley (Fabricio Llobet).

Domingo 14: Desde las 15.30: Platense vs. Instituto (Leandro Rey Hilfer). 16.00: Guillermo Brown vs. Quilmes (Adrián Franklin). A las 16.00: Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (Héctor Paletta); Agropecuario de Carlos Casares vs Defensores de Belgrano (Yamil Possi); y Gimnasia de Mendoza vs. Santamarina (Sebastián Ranciglio). Y a las 17.30: Central Córdoba vs. Mitre (Nazareno Arasa).

El lunes 15: A las 15.35: Nueva Chicago vs. SARMIENTO (con Ariel Penel como juez); y desde las 21.05: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Morón (Yael Falcón será el árbitro).

Libre quedará Arsenal de Sarandí.