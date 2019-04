Empezó el campeonato “Juan y Omar Frías”

En el estadio del Club Atlético Villa Belgrano se realizó el acto de presentación del primer torneo Senior oficial de la Liga Deportiva del Oeste.

Estuvieron presentes el coordinador de la entidad liguista, David Forconi Berztotti, quien le dio la bienvenida al nuevo torneo; el presidente de Villa Belgrano, Diego Yacullo, quien también hizo uso de la palabra; los integrantes del departamento de fútbol Senior liguista: José Luis Illescas, presidente; Juan Manuel Bermúdez Ocampo, vice; Roberto Ayerbe, secretario; y Mariano Vila, tesorero.

También concurrieron al acto inaugural los presidentes de River Plate, Fernando Graffigna; y de Ambos Mundos, Daniel Barco, junto a los homenajeados y quienes dieron el puntapié inicial al certamen que lleva sus nombres, Juan y Omar “Brujo” Frías, que son dos glorias de B.A.P. y del fútbol juninense, quienes recibieron plaquetas recordatorias, previo al inicio oficial del torneo.





Resultados y próxima fecha

La primera fecha del certamen de balompié Senior arrojó estos resultados:

Villa Belgrano 2 vs. Mariano Moreno 2.

River Plate 0 vs. Origone FC 4

Defensa Argentina 3 vs. Jorge Newbery 0.

B.A.P. 1 vs. Ciclista 0.

Ambos Mundos 0 vs. Rivadavia (J) 0.

Deportivo Baigorrita 0 vs. Singlar 5.

Sarmiento 4 vs. Independiente 1.

En cuanto a la segunda fecha, a disputarse entre el sábado y el lunes venidero, tiene esta programación prevista:

Sábado 13:

En cancha de Baigorrita: A las 13.15, Defensa vs. Ambos Mundos; y desde las 14.30: Deportivo Baigorrita ante Rivadavia de Junín.

En cancha de Origone de Agustín Roca: A las 13.15, Origone FC vs. Mariano Moreno; a las 14.30, Ciclista vs. River Plate; y desde las 15.45: Jorge Newbery vs. Sarmiento.

Lunes 15, en cancha de Villa Belgrano:

A las 20.30, Independiente vs. Singlar de Ascensión; y desde las 21.45: Villa Belgrano vs. B.A.P.





Campeonato de futsal en marcha

Está abierta la inscripción para los equipos que deseen participar del primer torneo oficial de futsal, que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El campeonato está destinado a elencos que representes a clubes y a empresas, y formará parte del calendario de futsal de la Asociación del Fútbol Argentino, otorgando dos plazas a la etapa nacional.

Se jugará con las reglas oficiales de futsal y los interesados pueden dirigirse a la sede de la Liga Deportiva del Oeste, calle Juan Bautista Alberdi 237, de lunes a viernes a partir de las 19.30 horas, o comunicarse a los télefonos de los coordinadores (02355) 15-489089 y/o (0236) 15-4658165.