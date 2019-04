Todos ilusionados

Tras el empate del sábado en el "Eva Perón", por 2 a 2, frente a Ferro Carril Oeste, el plantel profesional de Sarmiento regresó ayer a los entrenamientos, con el ánimo y la ilusión bien arriba.

El reencuentro de los futbolistas fue en el predio Ciudad Deportiva. Allí, el director técnico Iván Delfino y sus muchachos ya comenzaron a preparar la primera de las dos finales que le quedan para intentar lograr el ascenso directo a la Superliga.

Por la fecha 24 del Campeonato de la B Nacional, el conjunto de nuestra ciudad visitará este lunes a Nueva Chicago. El partido en Mataderos se jugará a las 15.35 y será arbitrado por Ariel Penel.

En el regreso a las prácticas, los jugadores del Verde realizaron un trabajo en dos grupos. Fútbol reducido, pasadas y recuperación. Bajo esos tres pilares se desarrolló una práctica en la que se notó un lindo clima. Es que Sarmiento llega a las dos últimas fechas como puntero y con cierta ventaja ante sus seguidores inmediatos.

El conjunto de nuestra ciudad y Arsenal de Sarandí, ambos con 43 puntos, lideran las posiciones a solo dos fechas del final del torneo y los dos sueñan con el ascenso directo a la Superliga del Fútbol Argentino.

El Verde y los de Sarandí consiguieron una luz de ventaja sobre Nueva Chicago (39), que el lunes a la noche perdió con Quilmes, 3 a 2, y quedó a cuatro puntos de la cima, cuando quedan seis por disputarse.

En ese panorama, Sarmiento es el que tiene el camino más despejado, ya que Arsenal quedará libre en la próxima fecha y solo tendrá la posibilidad de llegar a 46 puntos en el caso de sumar de a tres en la última jornada.

Si los conducidos por Delfino ganan los seis puntos en disputa sumarían 49 unidades y serían inalcanzables para sus perseguidores: Arsenal y Nueva Chicago.

Las chances de Chicago podrían quedar definidas el lunes, cuando reciba en Mataderos a Sarmiento, a las 15.35, ya que está obligado a ganar. No obstante, si Chicago le gana a Sarmiento, el Verde igualmente terminará la fecha como único líder del torneo.

Las posibilidades

Los rivales y combinaciones posibles en el camino de los tres equipos en busca de ascender son las siguientes:

Sarmiento (43): Si gana los dos partidos en juego (frente a Nueva Chicago (visitante) y Brown de Madryn (local) será campeón y ascenderá a la Superliga. Y si empata y gana también será campeón. Si no suma puntos deberá esperar que Arsenal no sume nada y que Chicago tampoco sume puntos.

Arsenal (43): Si gana su último partido versus Defensores Belgrano (visitante) deberá esperar que Sarmiento no sume ningún punto y será campeón. Los de Sarandí quedan libres la próxima jornada. Si gana los tres puntos que le quedan y Sarmiento solo suma tres forzará un desempate.

Nueva Chicago (39): Si gana los dos partidos que le restan: Sarmiento (local) y Brown de Adrogue (visitante) debe esperar a que Sarmiento y Arsenal no sumen más de un punto.

El equipo ante Nueva Chicago

Desde lo deportivo, durante la semana el entrenador Iván Delfino deberá resolver al reemplazante de Luis Yamil Garnier, quien ante Ferro llegó al límite de las cinco amarillas y no podrá estar frente a Nueva Chicago. Al mismo tiempo, el DT esperará la evolución de Wilfredo Olivera. El marcador central ya está casi recuperado de un desgarro y hay chances de que sea titular ante el "Torito".

De esta manera, el o los cambios estarán en la zona defensiva. El reemplazante natural de Garnier sería el juvenil Martín García pero habrá que ver si Delfino le da la titularidad al pibe en un partido tan caliente. La otra variante sería Olivera por Kippes y si este cambio se confirma quizás Kippes tenga alguna chance de jugar de cuatro, en lugar de Garnier.

En cuanto al resto de los titulares, el volante Leonardo Villalba arrastra algunas contracturas pero llegaría en condiciones. De esta manera, las variantes y el once inicial serían: Manuel Vicentini; Martín García o Ariel Kippes; Kippes o Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

"Nosotros pedimos jugar el lunes", aclaró el presidente de Chicago

El presidente de Nueva Chicago y vocero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Daniel Ferreiro, aclaró ayer que su club pidió "jugar" el lunes contra Sarmiento. “Por pedido del DT, Sarmiento tiene 2 días más de descanso y no podemos dar ventajas deportivas. El domingo no había operativo policial; era el sábado o el lunes y se privilegia lo deportivo”, aseguró Ferreiro en su cuenta de Twitter.

“El día y horario lo pedimos nosotros”, apuntó frente a las quejas de sus propios simpatizantes por el partido que se jugará el lunes a las 15.35 en Mataderos.

Finalmente, Ferreiro criticó a los simpatizantes que no apoyan en este momento (4 empates y 1 derrota) y pidió: "En 107 años ascendimos 4 veces y no nos pudimos mantener. Algunos profetas de redes sociales hablan o escriben como si fuera fácil y los rivales no jugaran. Toda la confianza y apoyo a este cuerpo técnico y plantel que nos sacó de pelear el descenso y nos trajo hasta acá. Todavía falta".

Posiciones

Posiciones: Sarmiento y Arsenal 43 puntos, Nueva Chicago 39, Platense, Central Córdoba (SdE) y Gimnasia (M), 35, Almagro y Mitre (SdE) 34, Brown de Adrogué 33, Independiente Rivadavia y Ferro 32, Villa Dálmine 31, Agropecuario y Temperley 30, Defensores de Belgrano 29, Atlético Rafaela y Olimpo 25, Deportivo Morón 24, Quilmes, Instituto y Gimnasia (J) 23, Brown (PM) y Santamarina 22, Los Andes y Chacarita Juniors cierran con 20 unidades.

Anteúltima

Los partidos, horarios y árbitros de la fecha 24 son los siguientes:

Sábado

15.30: Los Andes vs. Chacarita (Lucas Novelli). 16.00: Olimpo vs. Ind. Rivadavia (Ramiro López). 16.00: Ferro vs. Brown de Adrogué (Julio Barraza). Y 17.05: Almagro vs. Temperley (Fabricio Llobet).

Domingo

15.30: Platense vs. Instituto (Leandro Rey Hilfer). 16.00: Guillermo Brown vs. Quilmes (Adrián Franklin). A las 16.00: Dálmine vs Gimnasia de Jujuy (Héctor Paletta); Agropecuario vs Def. de Belgrano (Yamil Possi); y Gimnasia de Mendoza vs. Santamarina (Sebastián Ranciglio). Y a las 17.30: Central Córdoba vs. Mitre (Nazareno Arasa).

El lunes

15.35: Nueva Chicago vs. Sarmiento (Ariel Penel); y a las 21.05: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Morón (Yael Falcón). Libre: Arsenal.