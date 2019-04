Argentina venció con autoridad a Chile, es líder y quedó cerca del Mundial Sub 17 de Brasil

El seleccionado argentino sub 17 derrotó ayer a la tarde al de Chile por 2 a 0, en el marco de la tercera fecha del hexagonal final del campeonato Sudamericano de la categoría, clasificatorio para el Mundial de Brasil que se jugará en noviembre próximo.

El conjunto dirigido por Pablo Aimar abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido 18 segundos: El centrodelantero de Atlético Rafaela, Matías Godoy, remató con su pie diestro ingresando al área, el arquero chileno Julio Fierro dio rebote y el goleador argentino, de zurda, puso el 1 a 0.

Ese auspicioso comienzo le dio mayor consistencia anímica al representativo albiceleste y eso lo trasladó al juego, en el que la solidez de su fútbol le permitió seguir trabajando por la segunda conquista muy lejos del arco defendido por el guaradavallas de Lanús, Rocco Ríos Novo.

Y esa continuidad le dio frutos antes de los 40 minutos, cuando Franco Orozco encaró por izquierda, enganchó y fue derribado por David Tati, en una falta innecesaria porque el futbolista argentino estaba apretado contra la raya de fondo y la acción no revestía peligro inmediato.

De la pena se hizo cargo Godoy, como buen goleador que es, y su disparo alto y a la izquierda de Fierro ingresó casi en el vértice del poste y el travesaño.

El equipo de Aimar, secundado por Diego Placente, jugó el segundo tiempo con menor intensidad, pero siempre con la pelota como prioridad, haciéndola circular para desgastar menos las piernas, pensando en el próximo cotejo, por la cuarta fecha, frente a Paraguay, que se disputará el jueves que viene a las 18.30 (de Argentina).

Chile es el segundo equipo al que se enfrentó Argentina que proviene de la zona A de la fase de grupos (el primero fue el local, Perú), mientras que el de la B con el que ya se cruzó fue Uruguay y ahora vendrán los paraguayos.

Y justamente ante los guaraníes Argentina dio un paso en falso en la tercera fecha de esa fase de grupos, ya que los dominó durante todo el encuentro pero apenas rescató un empate 2-2 sobre el final del cotejo merced a un tanto del zaguero central de Belgrano, Bruno Amione, que se lesionó en el partido ante los uruguayos al sufrir la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho y ya está en Córdoba encarando la recuperación.

Pero todo eso parece historia lejana en estas horas, ya que después de ese encuentro Argentina no paró de ganar, porque en el juego siguiente goleó a Brasil por el resultado que necesitaba para clasificarse al hexagonal: 3 a 0.

Y luego, ya en este mini torneo del que los cuatro primeros se clasificarán al Mundial, los chicos argentinos arrancaron igualando 0 a 0 ante el local, Perú, para luego superar por 1-0 a Uruguay, con el que habían caído 0-3 en el debut en la fase de grupos, y finalmente hoy este 2-0 sobre los chilenos que los coloca con "un pie y medio" en Brasil 2019.

Argentina convirtió seis goles en los últimos cuatro partidos y, lo que no es un dato menor para esta categoría, sin recibir goles en contra, algo muy destacable de un equipo al que Aimar le da su impronta de juego atildado y agresivo, pero que evidentemente aprendió a defenderse muy bien, con y sin la pelota.

Argentina suma ahora siete unidades en este hexagonal y es el único puntero, algo que le permitirá llegar al jueves próximo con la clasificación mundialista en la boca del bolsillo.