Quilmes le ganó a Chicago y el triunfo se festejó en Junín

Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes de Sarmiento estuvieron expectantes al partido de anoche, entre Quilmes y Nueva Chicago, que finalmente terminó con buenas noticias para el Verde de nuestra ciudad.

Es que Quilmes se impuso por 3 a 2 a Nueva Chicago, en el estadio Centenario de la ciudad del sur bonaerense, al completarse la fecha 23ra. del campeonato de la Primera B Nacional.

De esta forma, el elenco "Cervecero" alcanzó una victoria clave en su lucha con Los Andes por evitar el descenso a la B Metropolitana, mientras que para el "Torito de Mataderos" significó una dura caída, resignando posiciones para alcanzar en el primer puesto a Sarmiento (su próximo rival) y a Arsenal de Sarandí, los dos que pugnan por subir a Primera.

El atacante Federico Anselmo (ex Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe) marcó un doblete para el once local (45m. PT -p- y 20m. ST) mientras que el volante Brandon Obregón (35m. ST) concretó el tercer gol del equipo de Leonardo Lemos.

Para los dirigidos por Walter Perazzo anotaron el extremo Nicolás Franco (ex River y Aldosivi) a los 8 minutos del primer tiempo y el mediocampista Alejandro Melo, de tiro penal, en el epílogo del encuentro (45+1m.). El defensor de Nueva Chicago, Adrián González, se fue expulsado, a los 15 minutos de la segunda etapa.

A primera hora, Santamarina y Platense igualaron 1 a 1, en el estadio Municipal General San Martín de Tandil, con tantos del defensor Francisco Oliver (36m. PT) para el "Aurinegro" y del delantero Daniel Vega (24m. ST) para el conjunto "calamar".



/LEÉ MÁS Rivadavia de Lincoln goleó y trepó a la cima de las posiciones



El Verde visita Mataderos

El plantel de Sarmiento comenzará hoy a preparar su visita a Mataderos. En una fecha donde Arsenal quedará libre, el equipo de Iván Delfino jugará el lunes de visitante, a las 15.35, por la fecha 24 (anteúltima), en un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

Cabe recordar que el campeón ascenderá de forma directa a Primera, mientras que del segundo al noveno puesto jugarán un torneo Reducido en busca del segundo ascenso.

Posiciones

Sarmiento y Arsenal 43 puntos, Nueva Chicago 39, Platense, Central Córdoba (SdE) y Gimnasia (M), 35, Almagro y Mitre (SdE) 34, Brown de Adrogué 33, Independiente Rivadavia y Ferro 32, Villa Dálmine 31, Agropecuario y Temperley 30, Defensores de Belgrano 29, Atlético Rafaela y Olimpo 25, Deportivo Morón 24, Quilmes, Instituto y Gimnasia (J) 23, Brown (PM) y Santamarina 22, Los Andes y Chacarita Juniors cierran con 20 unidades.