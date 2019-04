Patronato venció a Argentinos Jrs. y sigue en primera

Patronato de Paraná aseguró ayer su permanencia en la Superliga al vencer, por 2 a 1, a Argentinos Juniors por la 25ta y última fecha.

Con dos goles de Gabriel Carabajal (a los 19 y 29 minutos), el equipo entrerriano terminó con un promedio de 1.134 y condenó a San Martin (San Juan), Tigre y Belgrano de Córdoba, a jugar la próxima temporada en la Primera “B” Nacional.

Además, este fue el último partido del arquero y concejal de Paraná, Sebastián Bértoli, quien completó 10 años de carrera con 562 encuentros (94 en Primera División) y además convirtió 6 goles.

Con los tres puntos que sumó, Patronato (cuyo plantel integró el juninense Ignacio “Nacho”Cacheiro, ex Sarmiento), finalizó la Superliga decimonoveno con 26 puntos, mientras que Argentinos terminó último con 22 unidades

Además, el "Patrón" enfrentará a Godoy Cruz en la Copa de la Superliga y Argentinos se medirá con Independiente.

Tigre venció en el “Monumental” pero no alcanzó

Tigre venció a River Plate por 3 a 2 en el “Monumental” de Núñez en un partido cambiante en el resultado, pero el éxito no alcanzó para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino, condenado por el triunfo de Patronato de Entre Ríos.

River presentó una formación alternativa con las cartas echadas sobre la mesa luego de su consolidación en el cuarto puesto de la Superliga que lo clasificó a la Copa Libertadores 2020 y compromisos futuros en mente.

El paraguayo Rojas, de cabeza, puso en ventaja a River que padeció errores defensivos que posibilitaron la recuperación de Tigre con el tanto de Janson, quien ya había generado peligro con un remate que desvió el arquero Germán Lux (27 minutos).

Los cambios de Gorosito para el segundo tiempo aumentaron la vocación ofensiva porque Tigre necesitaba la victoria para alimentar la ilusión de quedarse en primera división con un buen resultado.

Entonces, Diego Morales puso el 2-1 con una buena definición y Juan Cavallero marcó el 3-2 poco después del empate transitorio de Hernán López, sobrino nieto de Diego Maradona, para un River poblado de juveniles en los minutos finales.

Tigre se reanimó de la mano de Gorosito con cinco triunfos y dos empates que lo dejaron noveno en la Superliga, pero campañas anteriores resultaron muy pesadas para levantar el coeficiente.

Otro que ganó pero se despidió fue San Martín de San Juan

San Martín de San Juan alcanzó un insuficiente triunfo 2-1 sobre Talleres de Córdoba, que no le permitió al conjunto local evitar el descenso a la “B” Nacional.

En la última fecha de la Superliga, el elenco "verdinegro" superó a su adversario y sumó un triunfo lógico, con los tantos de Marcos Gelabert, a los 8´ y 69 minutos.

El equipo albiazul, que no se clasificó a la Copa Sudamericana, descontó en tiempo adicionado, con una conquista del uruguayo Junior Arias (48´ S.T.)

San Martín sumó así un global de 91 puntos en los 82 encuentros que se tomaron para analizar los promedios, con lo que quedó con un coeficiente de 1,109.

El equipo dirigido por Rubén Forestello se vio perjudicado con el éxito que alcanzó Patronato (también 2-1 pero sobre Argentinos Juniors), ya que los entrerrianos acumularon 93 unidades y permanecerán una temporada más en la máxima categoría.

Belgrano volvió a la “B” Nacional lueg ode ocho años

Belgrano de Córdoba superó ayer a Godoy Cruz de Mendoza, por 1 a 0, pero no le alcanzó para salvarse y volvió a la “B” Nacional luego de casi ocho años, cuando había mandado al descenso a River en la recordada Promoción de junio de 2011.

La entidad de Barrio Alberdi marcó el tanto del triunfo a los 32 minutos del complemento, a través del colombiano Mauricio Cuero.

A pesar de llegar a esta última fecha con muy pocas chances de jugar un desempate por la permanencia, los simpatizantes "celestes" llenaron la cancha con más de 30.000 personas, que reconocieron el esfuerzo de los futbolistas y con mucha tristeza alentaron hasta el final.

Independiente accedió a la Sudamericana 2020

Independiente se aseguró hoy la clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo al vencer a Rosario Central por 2 a 1 de visitante, en la 25ta. y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El equipo de Ariel Holan revirtió el marcador después de comenzar en desventaja por un penal anotado por Néstor Ortigoza (31 minutos) y se impuso con tantos del ex Newell's, Pablo Pérez (39´) y Martín Benítez (41´), de chilena.

De esa forma, hilvanó su tercera victoria consecutiva -sumada la goleada ante Binacional de Perú por la Sudamericana 2019- y se adueñó del séptimo puesto del torneo con 38 puntos, producto de diez triunfos, ocho empates y siete derrotas.

Huracán volvió a ganar en casa

Huracán volvió ayer al triunfo en la Superliga Argentina de Fútbol luego de ocho partidos tras vencer a Atlético Tucumán por 2-0, como local.

Andrés Chávez, a los 19 minutos del segundo tiempo, y Lucas Barrios, a los 40', marcaron los goles del "Globo", que volvió a sonreír tras más de dos meses sin triunfos y le dio aire al entrenador Antonio Mohamed.

El equipo de Parque de los Patricios no ganaba desde el 26 de enero (2-1 vs. Rosario Central, como local) y sumaba once partidos sin ganar, ocho en la Superliga -con cinco derrotas en fila- y tres de la Copa Libertadores de América.

Ahora, el equipo del "Turco" Mohamed intentará aprovechar el envión anímico y el miércoles buscará la hazaña en Belo Horizonte ante el líder e invicto del Grupo “B”, Cruzeiro, para encarrilar el rumbo en el torneo sudamericano.