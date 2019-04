Victorias de Villa Belgrano, B.A.P. y Defensa en el inicio de la segunda fecha del “Apertura” liguista

Ayer, con la disputa de cuatro de los seis encuentros de la fecha, se abrió la segunda jornada del campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

Villa Belgrano quedó por el momento como único líder, ya que tras ganarle en el debut el clásico a Rivadavia de Junín, en la víspera dio cuenta de Origone de Agustín Roca, en partido jugado en la vecina localidad.

Comenzaron ganando los dirigidos por Marcelo Forzano, con gol que anotó Emanuel “Pilín” López de penal a los 17 minutos de la etapa inicial.

Pero en el complemento, Villa salió renovado y aunque falló dos penales en pocos minutos (antes de cumplirse los 2´ y poco más tarde), atajados por el arquero Alan Asán sucesivamente a Guillermo Tuso y al ingresado Sebastián Ortíz, respectivamente, los orientados por Rubén Albarello lo dieron vuelta con tantos de Juan Manuel Daglio, Esteban Boyler y Matías González de tiro libre, jugador este que venía de darle el triunfo a los de la “V” en el clásico ante Rivadavia de Junín, jugado el pasado jueves.

Así, con dos triunfos en otra tantas fechas, los “villeros” son líderes del certamen.

B.A.P. pudo traerse los tres puntos desde Baigorrita

Un importante éxito como visitante y que consiguió refrendar en los últimos minutos, consiguió B.A.P. en la visita a Deportivo Baigorrita, ayer por la tarde ante buen marco de público.

Se jugaba el minuto 37 del complemento cuando el ingresado Maximiliano Massari le dio la victoria a los “ferroviarios” por la mínima diferencia.

Los de nuestra ciudad culminaron con un jugador menos, por la expulsión del juvenil Agustín Bertone, quien vio la roja del árbitro Matías Bogado en las postrimerías del encuentro.

Defensa sorprendió al campeón del Nocturno y le ganó

En el estadio de Jorge Newbery, Rivadavia de Junín jugó como local ante ante Defensa Argentina y los “Celestes del Sur” le ganaron 1 a 0 a los campeones del último Nocturno.

El “eterno” artillero Rubén “Rubito” Bustamante anotó el gol de la victoria para los defensistas que dirige Oreste Darío López, a los 22 minutos de la etapa de ida.

Pese a la presión que en el complemento ejercieron los orientados por Gustavo Merlo (un remate de Oscar Sánchez dio en el travesaño y otra pelota fue sacada en la línea de gol por un zaguero del visitante), el C.A.D.A. aguantó y se quedó con los tres puntos por la mínima diferencia.

Empataron en el clásico de barrio

En el restante cotejo de la jornada de ayer, igualaron 1 a 1 en el clásico de barrio los elencos de Independiente y Ambos Mundos.

Mauro Giménez (quien sobre el final se fue expulsado) abrió la cuenta para los tricolores a los 43 minutos de la primera etapa, y lo igualó definitivamente a los 27´ del complemento Joaquín Toledo, de penal, para los “Rojos”.

Independiente había fallado un penal, que atajó el arquero Ezequiel Izquierdo a Facundo García, pena máxima que el juez Jorge Barragán sancionó por falta de Juan Castro a Maximiliano Molina.

El 1 a 1 final pareció conformar a ambos elencos, un poco más a Ambos Mundos en su debut en el certamen, ya que tuvo jornada libre en la fecha inicial.

Continúa hoy y termina mañana

Esta noche, desde las 21.30, se medirán River Plate y Rivadavia de Lincoln, en el estadio de “La Loba”.

La segunda fecha se cerrará mañana martes a las 21.30 en el estadio de Ambos Mundos, donde Sarmiento hará de local ante Jorge Newbery, recordándose que quedó libre en esta jornada el elenco de Mariano Moreno.

Recordemos que en la fecha inaugural se produjeron los siguientes resultados: B.A.P. 1 vs. River Plate 2; Defensa Argentina 2 vs. Independiente 4; Mariano Moreno 1 vs. Sarmiento 2; Rivadavia de Lincoln 3 vs. Origone FC 1; Jorge Newbery 3 vs. Deportivo Baigorrita 0; y Villa Belgrano 1 vs. Rivadavia de Junín 0. Libre había quedado Ambos Mundos.