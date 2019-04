Con cuatro partidos, hoy se abre la segunda fecha del Apertura 2019

Hoy se jugarán cuatro partidos que abrirá la segunda fecha del Campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

Desde las 16 jugarán en el estadio de Jorge Newbery, Rivadavia de Junín (hará allí de local) ante Defensa Argentina; Origone Fútbol Club recibe a Villa Belgrano; Independiente espera a Ambos Mundos para jugar el clásico de barrio; y Deportivo Baigorrita recibirá a B.A.P.

Mañana lunes, a las 21.30, se medirán River Plate y Rivadavia de Lincoln; y el martes, a las 21.30, en cancha de Ambos Mundos, se enfrentarán Sarmiento vs. Jorge Newbery. Libre quedará Mariano Moreno.

Recordemos que en la fecha inaugural se produjeron los siguientes resultados: B.A.P. 1 vs. River Plate 2; Defensa Argentina 2 vs. Independiente 4; Mariano Moreno 1 vs. Sarmiento 2; Rivadavia de Lincoln 3 vs. Origone FC 1; Jorge Newbery 3 vs. Deportivo Baigorrita 0; y Villa Belgrano 1 vs. Rivadavia de Junín 0. Libre había quedado Ambos Mundos.