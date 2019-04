Finalizado el empate 2 a 2 entre Sarmiento y Ferro, en la zona de vestuarios fueron varios los protagonistas que expresaron sus sensaciones ante los medios.

El DT del conjunto de nuestra ciudad, Iván Delfino, reflexionó: “Cometimos dos errores y distracciones que no tenemos que cometer a esta altura del campeonato. El equipo tiene actitud y está entero. Sigo diciendo lo de siempre: estamos bien, tenemos que seguir trabajando tratando de mejorar y tomar cada partido como uno”.

Añadió: “No se pudo aguantar. Son las sensaciones contrapuestas que tenemos: por un lado tenés que el equipo está bien y después que un pequeño error nos costó el resultado. Después del 1 a 0 estuvimos ahí y ellos pasaron dos veces la mitad de la cancha. Con la pelota parada nos empatan”.

Por último, Delfino remarcó: “En el segundo tiempo pudimos cambiar el esquema y tener la ventaja, pero no tomamos las decisiones de tomar la pelota y generar los espacios que necesitábamos. Lo único que protesté contra el árbitro es que apuntó a Yamil que tiene cuatro amarillas”.

“Nosotros tenemos que pensar únicamente en nosotros y no pensando en el que hubiera sido si no errábamos los penales. La única forma de seguir es apoyando a los jugadores que están dejando todo porque están respondiendo y eso nos deja tranquilos”, finalizó el DT de Sarmiento.

Guillermo Farré: "No tuvimos la claridad para mantener los espacios"

En declaraciones tras el partido, Guillermo Farré expresó: “Por ahí cuando tuvimos el marcador arriba, no tuvimos la claridad para mantener los espacios. Ahora vamos a afrontar dos partidos sabiendo que los rivales van a jugar de la misma manera”.

Por otro lado, el volante Leonardo Villalba, consideró: “Nos vamos con el sabor amargo. Nos quedamos atrás y eso hizo que encuentren el gol. Pero quedan dos finales y depende de nosotros. Ese es el plus que tenemos y estamos preparados para demostrarlo en los próximos partidos”.

Agregó: “Tenemos que trabajar en la semana y ser autocríticos. No se puede reprochar nada porque dejamos todo. Estamos descontentos por la gente y la familia que estaba, y tenemos que tratar de sacar esa espina que nos quedó”.

Por último, completó: “En la semana me molestó el aductor cargado y en una jugada de hoy (por ayer) me volvió a molestar. No es nada raro. Creo que el equipo no hizo un buen papel y es algo para mejorar en la semana”.

Para finalizar, Yamil Garnier, capitán del equipo y figura del partido, dejó el siguiente balance: “El equipo dio el máximo, recuperamos la punta y ahora debemos prepararnos para la final que va ser linda la próxima semana. Arrancamos el torneo dependiendo de nosotros y hoy estamos en la misma situación. Estamos tranquilos de que el equipo viene respondiendo”.

“El árbitro amonestó a uno de ellos por un faul y en el tumulto me amonestó a mí, cuando tenía que haber amonestado a uno, dos o tres de ellos”, culminó.