Villa Belgrano debutó en el torneo derrotando al clásico rival y último campeón, Rivadavia (J)

Villa Belgrano debutó ganando, nada menos que el clásico de barrio, en el encuentro que completó anoche la fecha inicial del campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

Los dirigidos por Rubén Albarello derrotaron 1 a 0 al reciente ganador del Nocturno, Rivadavia de Lincoln, por la mínima diferencia y con gol del delantero Matías González en las prostrimerías de la etapa inicial.

El albiceleste visitante fue mejor en la etapa de ida que los de la "V", pero fallaron en un par de situaciones netas que tuvieron ante la valla bien defendida por José Villordo y lo pagaron caro, ya que cuando el primer parcial parecía que se iba sin goles, a los 43´ Matías González aprovechó una serie de rebotes y con certero disparo venció a Mauro Bianco, en el arco que da espaldas a calle Suipacha, marcando el tanto que iba a ser definitivo.

Ya en el complemento, el local esperó bien parado en defensa, con un medio juego combativo y Leandro Milla y Germán Tuso manejando la pelota y los tiempos del partido, mientras que por el otro lado, los intentos que encabezaron generalmenrte los hermanos Ezequiel y Emanuel Martínez, el capitán Ezequiel "Peki" Álvarez y Oscar "Cuca" Sánchez, no tuvieron demasiada potencia y se diluían al llegar al área rival.



En las dos ocasiones que pudieron inquietar a Villordo -la más difícil para el "1" local sobre los 30 minutos-, el cuidapalos del CAVB respondió bien y así cimentó la victoria de su elenco, muy festejada por el público "villero", ya que se arrancó bien el torneo, ante el reciente campeón y rival de toda la vida.

Recordemos que los demás resultados de la fecha inaugural fueron estos:

B.A.P. 1 vs. River Plate 2; Defensa Argentina 2 vs. Independiente 4; Mariano Moreno 1 vs. Sarmiento 2; Rivadavia de Lincoln 3 vs. Origone FC 1; y Jorge Newbery 3 vs. Deportivo Baigorrita 0. Libre quedó Ambos Mundos.

Segunda fecha

El domingo, a las 16, abriendo la segunda fecha, jugarán en el estadio de Jorge Newbery, Rivadavia de Junín (hará allí de local) ante Defnsa Argentina; Origone Fútbol Club recibe a Villa Belgrano; Independiente espera a Ambos Mundos; y Deportivo Baigorrita recibirá a B.A.P.

El lunes, a las 21.30, se medirán Rive Plate y Rivadavia de Lincoln; y el martes, a las 21.30, en cancha de Ambos Mundos, se enfrentarán Sarmiento vs. Jorge Newbery. Libre quedará Mariano Moreno.