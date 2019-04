Nicolás Miracco es la única duda en Sarmiento para recibir a Ferro

El líder de la B Nacional, Sarmiento, ya tiene casi todo listo para recibir mañana a Ferrocarril Oeste en el partido correspondiente a la 23ra. fecha del campeonato. El choque en el Estadio "Eva Perón" arrancará a las 20.10 y será arbitrado por Yamil Possi.

El entrenador Iván Delfino espera con optimismo la recuperación del delantero Nicolás Miracco, quien se viene entrenando diferenciado por un fuerte dolor en el tobillo de su pierna derecha. El atacante recibió un golpe en el triunfo ante Brown de Adrogué, muestra signos de dolor pero en el cuerpo médico del Verde hay optimismo sobre su pronta recuperación. En caso contrario, Sebastián Penco sería su reemplazante.

Con respecto al equipo, cabe recordar que el defensor central uruguayo Wilfredo Olivera se resintió de la lesión muscular que arrastraba desde hace un mes y seguirá afuera de las canchas.

De esta manera, el conjunto de nuestra ciudad irá con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Sebastián Penco o Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Sarmiento, que lidera la categoría con 42 puntos, dos más que Arsenal (quedará libre en la fecha próxima) y tres que Chicago, es uno de los serios candidatos a lograr el ascenso sobre todo tras el gran triunfo logrado en la fecha pasada, de visitante, por 3 a 0, ante Brown de Adrogué.





“Quedan tres partidos más. Tenemos que tomar los partidos de a uno. No pensamos en lo que pasó, lo que podía haber pasado, siempre pensamos en lo que nos toca enfrentar. Ahora tenemos que descansar, ya que son pocos días para enfrentar a Ferro”, reflexionó Delfino tras la victoria en el sur del Gran Buenos Aires.

En cuanto al rival del Verde, la vuelta de Gabriel Díaz y de Rodrigo Mazur son las principales novedades en Ferro Carril Oeste. El equipo de Caballito, que lleva seis partidos invicto, busca un lugar en el torneo reducido que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.

Asimismo, se confirmó la lesión (rotura de meniscos) del volante Lautaro Torres, quien será operado y tendrá una recuperación de alrededor de 40 días según los médicos de Ferro.

El reemplazante de Torres para enfrentar a Sarmiento podría ser Renzo Tesuri, aunque todo quedará definido hoy en la última práctica del equipo en Caballito.

Arsenal recibe a Agropecuario con el objetivo de ser puntero

Arsenal de Sarandí, segundo a dos unidades del puntero Sarmiento, aunque debe quedar libre, será local hoy ante Agropecuario de Carlos Casares con la impostergable necesidad de vencer para ser líder, en uno de los tres partido a jugarse en el inicio de la 23ra. fecha del torneo de la Primera B Nacional.

El encuentro se jugará en el estadio Julio Humberto Grondona, desde las 15 y televisado por DirecTV y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Los otros dos encuentro de hoy serán: Deportivo Morón ante Olimpo, a las 15.30 con Luis Lobo Medina como referí, e Instituto-Almagro, desde las 21 con Diego Ceballos como árbitro.

Quedan solo tres fechas, resta por definirse el ascenso, varios puestos de clasificación para el octogonal que definirá el segundo equipo que ascienda a la Superliga y los dos descensos, el del directamente afiliado y el indirectamente ligado a AFA.

Arsenal, que hace nueve partidos que no pierde en Sarandí, lograría ponerle mucha presión a Sarmiento (mañana recibe a Ferro) en caso de vencer, ya que lo superaría por un punto, aunque no puede pasar inadvertido que llegaría a esa privilegiada ubicación con dos partidos más jugados.

Ese es el gran punto débil de Arsenal, el haber quedado libre y sólo contar con seis puntos en juego (cierra el torneo visitando a Defensores de Belgrano), dependiendo de otros resultados para llegar al título.

Agropecuario (30) está a un punto de la zona de octogonal, pero de visita baja mucho su nivel de eficacia y sus posibilidades de clasificar son medidas.

En el oeste bonaerense un partido "caliente" el que protagonizarán Deportivo Morón (21) y Olimpo (25).

Morón tiene el tercer promedio más bajo de los directamente afiliados a AFA superando a Los Andes y Quilmes, que lo siguen de cerca. El equipo bahiense posee el peor promedio de los indirectamente afiliados y tiene como prioridad superar a Santamarina para zafar de jugar en el Federal A en la temporada 2019/2020.

Finalmente, en Córdoba, Instituto (22) será local ante Almagro (33). La "Gloria" juega para cumplir y terminar una temporada intrascendente, mientras que Almagro, que no pierde hace cinco compromisos, quiere volver con algún punto para consolidarse en el reducido.